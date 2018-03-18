Putin yeniden Devlet Başkanı seçildi....

Rusya’da milyonlarca seçmen, ülkenin devlet başkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti. Rusya Merkez Seçim Komisyonu oyların şu ana kadar yüzde 21.33’ü sayıldığını açıkladı. Sandık çıkış anketlerine göre mevcut başkan Vladimir Putin oyların 71.97’sini alarak açık ara seçimleri kazandı. Putin’i yüzde 11.2 ile Komünist Partisi Lideri Pavel Grudinin ve yüzde 6.7 ile LDPR Lideri Vladimir Jirinovski izliyor.





109 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya’da her bölgesinde yerel saatle 08.00’de açılan sandıklar 20.00’de kapandı. Oy kullanma işlemleri ilk olarak Rusya’nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka ve Çukotka bölgelerinde başladı. Burada sandıklar dün TSİ 23.00’te açıldı. Sandıklar en sonsa Rusya’nın Polonya ile Litvanya arasında bulunan bölgesi Kaliningrad’da TSİ 21.00’de kapandı.