Samanyolu Haber /Gündem / Kudüs'te İsrailli güvenlik görevlisine bıçakla saldıran kişi Türkiye vatandaşı mı? /19 Mart 2018 00:10

Kudüs'te İsrailli güvenlik görevlisine bıçakla saldıran kişi Türkiye vatandaşı mı?

Kudüs'te İsrailli bir güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan bir kişi açılan ateş sonucu öldürüldü. İsrail basınına göre, 30 yaşındaki güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Saldırganın kimli konusunda farklı açıklamalar var

SHABER3.COM

İngiliz Yayın kuruluşu BBC Kudüs'te İsrailli bir güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan bir kişinin açılan ateş sonucu öldürüldüğünü saldırganın da Türkiye vatandaşı olduğunu duyurdu . 

İsrail'de İngilizce yayımlanan Haaretz gazetesine göre Hamas saldırı sonrası bir açıklama yaptı ve saldırıyı takdir ettiğini açıkladı.

Polis saldırıyla ilgili soruşturmasına devam ederken Batı Şeria'yı yöneten El Fetih, Twitter üzerinden saldırganın Türk olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.

İsrail'de daha sonra saldırıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

Saldırı sonrası açıklama yapan İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, "Olaya hızla müdahale eden ve daha fazla yaralanmaya mahal vermeden saldırganı öldüren polisimizi kutluyorum" dedi.




İsrail polisinin dağıttığı bıçak fotoğrafı


TÜRK MAKAMLARI YALANLADI

Türkiye'nin resmi ajansı AA geçtiği haberde saldıganın Türk olduğu haberini yalanladı... Haberde İsrail polisinin eylemi gerçekleştiren kişinin Filistinli olduğunu ve polis tarafından öldürüldüğünü açıklamasının üzerinden saatler geçmesine rağmen, BBC Türkçe, "Kudüs'te İsrailli güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan Türk öldürüldü" başlıklı haberi sitesinde tutmaya devam ettiği belirtildi .

BBC Türkçe ayrıca olayın gerçekleştiği ilk anlarda eylemcinin Türk olduğunu ifade eden Filistin'deki Fetih Hareketi'nin açıklamasına dayandırdığı haberini, Fetih'in olayın üzerinden çok geçmeden eylemcinin Filistinli olduğu yönünde düzeltmeye gitmesine rağmen haberi aynı şekilde tutmaya devam etti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, “Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bıçaklı saldırıda bir güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede bulunan polis, saldırganı etkisiz hale getirdi. Yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.” ifadelerine yer verilmişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kudüs'te İsrailli güvenlik görevlisine bıçakla saldıran... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:02:20