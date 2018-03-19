Kudüs'te İsrailli güvenlik görevlisine bıçakla saldıran kişi Türkiye vatandaşı mı?

İngiliz Yayın kuruluşu BBC Kudüs'te İsrailli bir güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan bir kişinin açılan ateş sonucu öldürüldüğünü saldırganın da Türkiye vatandaşı olduğunu duyurdu .

İsrail'de İngilizce yayımlanan Haaretz gazetesine göre Hamas saldırı sonrası bir açıklama yaptı ve saldırıyı takdir ettiğini açıkladı.

Polis saldırıyla ilgili soruşturmasına devam ederken Batı Şeria'yı yöneten El Fetih, Twitter üzerinden saldırganın Türk olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.



İsrail'de daha sonra saldırıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.







Saldırı sonrası açıklama yapan İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, "Olaya hızla müdahale eden ve daha fazla yaralanmaya mahal vermeden saldırganı öldüren polisimizi kutluyorum" dedi.

















İsrail polisinin dağıttığı bıçak fotoğrafı











TÜRK MAKAMLARI YALANLADI





Türkiye'nin resmi ajansı AA geçtiği haberde saldıganın Türk olduğu haberini yalanladı... Haberde İsrail polisinin eylemi gerçekleştiren kişinin Filistinli olduğunu ve polis tarafından öldürüldüğünü açıklamasının üzerinden saatler geçmesine rağmen, BBC Türkçe, "Kudüs'te İsrailli güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan Türk öldürüldü" başlıklı haberi sitesinde tutmaya devam ettiği belirtildi .



BBC Türkçe ayrıca olayın gerçekleştiği ilk anlarda eylemcinin Türk olduğunu ifade eden Filistin'deki Fetih Hareketi'nin açıklamasına dayandırdığı haberini, Fetih'in olayın üzerinden çok geçmeden eylemcinin Filistinli olduğu yönünde düzeltmeye gitmesine rağmen haberi aynı şekilde tutmaya devam etti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, “Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bıçaklı saldırıda bir güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede bulunan polis, saldırganı etkisiz hale getirdi. Yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.” ifadelerine yer verilmişti.







