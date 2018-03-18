AKP, önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayabilir

Yeni Akit yazarı Ali Akben, "sonradan görme zenginleşmiş asalakların, üst bürokraside makam ve koltuğundan emin olan garanticilerin, yerel yönetimleri çiftlikleri sanan aymazların derhal AKP'den bertaraf edilmesi gerektiğini" savunarak "Parti bu hızla irtifa kaybetmeye devam ederse sanırım önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak" dedi.





Ali Akben'in "Erdoğan tiyatrosu" başlığıyla yayımlanan yazısından bir bölüm:





AK Parti yönetimine duyurulur

Doğruları yazmak elbette zor. Zaten okuyan, dinleyen de yok. Ama olsun halkın içinden bir kişi olarak bu satırları yazmayı bir görev addediyorum. Siyaset bilimci veya sosyal bilimci değilim. Ancak halkımızın nabzını tutacak kadar halkımızla iç içe olan bir vatandaşım.





Bizi teğet geçen 2008 dünya ekonomik krizinde bir holding patronu “CEO’su profesyonel olan firmaların bir kısmı battı. Biz holdingimizin patronu olarak bu süreci ciddi bir kriz yaşamadan atlattık” demişti.





Demem o ki, halkımızın nabzını ofisimde, vapurda, metroda, Marmaray vs. gibi farklı yerlerde tutmaya çalışıyorum. Parti yöneticilerimiz elbette bazı gerçekleri benden daha net görüyor olabilirler. Ancak tedbirde gecikme devam ettikçe parti kan kaybediyor.





Kayıp telafi edici plan ve program daha fazla ötelenmemeli. Mal bulmuş mağribiler, sonradan görme zenginleşmiş asalaklar, üst bürokraside makam ve koltuğundan emin olan garanticiler yağcılar yoğurtçular, yerel yönetimleri çiftlikleri sanan aymazlar derhal bertaraf edilmeli.





Parti bu hızla irtifa kaybetmeye devam ederse sanırım önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak. Bir kişinin ağzından değil çok kişinin ağzından aynı şeyi işitiyorum. Reis baş tacımız elbette, başkanımız o. Ama belediye seçimlerinde AK Partiye rey vermeyeceğim. Böyle başlayan cümleler bugün sağda solda çok rağbette görüyor.





Böyle bir sonuç elbette beni üzer. Ancak son pişmanlığın fayda vermeyeceği bir güne bu günden hazırlanılmalı. Ülkemiz ve insanımız elbette daha iyisine layık.









