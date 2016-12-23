Putin: Suikast Türkiye'yle ilişkilere...







Basın toplantısında Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste uğramasına ilişkin soruyu yanıtlayan Putin; Yakın zamanda bir trajedi yaşandı. Bunun Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri etkilemek için yapıldığını düşünüyorum. Peki bu ilişkileri etkileyecek mi? Hayır. Türkiye'yle ilişkileri geliştirmek için daha çok çaba sarfedeceğiz. İlişkimizde yaşanan bir durgunluktan sonra daha da ileri gitmek için ortak bir zemin bulmayı başardık" ifadelerini kullandı.









