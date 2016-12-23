'O ses Türkiye' finalistine pardon dediler

Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon ve Planlama Merkezi'nde (YİKOP) memur olarak görev yapan Osman Vahit Özdal, geçen 8 Kasım'da açığa alındı. Daha önce katıldığı 'O Ses Türkiye' yarışmasında yarı finale kadar yükselen Osman Vahit Özdal'ın hakkında yapılan soruşturmanın tamamlanmasından sonra memuriyet görevine iade edildiği belirtildi.







OSMAN VAHİT ÖZDAL KİMDİR?

Eskişehir’de yaşayan Osman Vahit Özdal’ın imam hatip olarak başladığı hayatı, müziğe olan sevdası ve katıldığı şarkı yarışmasıyla yeni bir boyut kazandı.



2014 yılında katıldığı O Ses Türkiye’de yarı finale kadar yükselerek geniş bir kitle tarafından tanındı. Yarışmada tercih ettiği jüri Mazhar Alanson ve Özkan Uğur ile çalışmalar yapması bekleniyordu.



Eskişehir Müftülüğünde 7 yıldır bilgisayar uzmanı olarak çalışan, zaman zaman camilerde ezan okuyan Özdal, yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana özellikle Türk tasavvuf musikisi, Türk halk müziği, kaside ve operaya ilgi duyduğunu söyledi.



Kentteki Ömer Ağa Camisi’nde yarışmaya katılmasından 7 sene öncesine kadar 5 yıl imam hatiplik yaptığını, 2001'de ezan, 2003'te ise Kur’an-ı Kerim okuma yarışmalarında Türkiye birinciliklerini elde etti.



O Ses Türkiye’edeki başarısı için de ,“Bu bilinirliği, sanatsal, kültürel ve ahlaki anlamda halkımızın karşısında avantaja çevirmeye çalışacağım. Albüm çalışmamız olacak. MFÖ Grubu’ndan Mazhar Alanson ve Özkan Uğur, jüri üyelerimdi. Onlarla özel çalışmalarım, özel konserlerim olacak. Onların albümlerinde birkaç parçaya eşlik edeceğim, onlar benim albümüme katkıda bulunacak. Tasavvuf, halk ve sanat müziğinden seçmece örnekler koyacağız” dedi.

