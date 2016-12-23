Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu şehitlerle ilgili AA'ya konuştu: Acılara katlanmak gerekiyor /23 Aralık 2016 14:22

Kılıçdaroğlu şehitlerle ilgili AA'ya konuştu: Acılara katlanmak gerekiyor

Muhalefet boşluğunun ülkeyi sürüklediği yer ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu iktidar kontrolündeki Anadolu Ajansı'na özel demeç vererek Suriye bataklığına sokulan askerlerin şehit olmasına üzüldüğünü ancak ''eğer Türkiye kendi geleceğini güvence altına almak açısından böyle bir operasyon başlatmışsa, belli acılara katlanmak gerekiyor'' şeklinde konuştu.

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Kılıçdaroğlu ''dış politikada bir düzelme var, özellikle Suriye konusunda'' diye ekledi. Sözlerinin ardından özellikle sosyal medyada CHP'lilerin tepki gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu öğle saatlerinde tweet atarak eleştiri aldığı sözlerini bir miktar düzeltme ihtiyacı hissetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AA'a verdiği özel demeçte dış politikanın ‘milli’ olması gerektiğine işaret ederek şunları ekledi: “Türkiye olarak bütün şehitlerimizi anıyoruz, Allah’tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Umarız bundan sonraki operasyonlarda şehitler gelmez, Türkiye bölgesinde etkin ve güçlü bir ülke konumunu sürdürmüş olur.”

'DIŞ POLİTİKADA DÜZELME VAR'

Dış politikada son dönemde düzelme olduğunu savunan CHP lideri, “Dış politikada bir düzelme var, özellikle Suriye konusunda. Geç kalmış bir düzelme var. ‘Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı’ sözleri iktidar yetkilileri tarafından dile getiriliyor, biz bunu öteden beri dillendiriyorduk” dedi.

ZAMANLAMA FELAKET

Şu ana kadar El Bab’da 37 Türk askeri şehit oldu, şehitlerin 16’sı iki gün içerisinde geldi. Dün ise IŞİD, yakarak vahşi şekilde katlettiği askerlerimizin görüntüsünü yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun röportajındaki sözlerinin tam da bu hadiselerin üzerine olması siyasi başarısızlık olarak yorumlanırken CHP liderine etkisiz muhalefeti sebebiyle sosyal medyada tepki gösterildi. 

TWEET MESAJIYLA BİR MİKTAR DÜZELTTİ

Kemal Kılıçdaroğlu bunun üzerine iki tweet mesajı daha atarak şunları yazdı:
''Sınırlarımızın güvenliği sağlanmalı, bunda tereddüt yok. Ancak IŞİD’le karadan mücadelede Türk askerinin yalnız bırakılması kabul edilemez. Bu, başlı başına yanlış dış politikaların, verilen tavizlerin sonucudur. Türk askeri Ortadoğu bataklığına gözü kapalı sürüklenmemeli!''
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