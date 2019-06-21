Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Rusya'dan o ülkeye uçuşları yasakladı /21 Haziran 2019 23:57

Putin, Rusya'dan o ülkeye uçuşları yasakladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da aralarında yaşanan ‘koltuk krizi’ sonucu Gürcistan’da başlayan kapsamlı protestolar sonrası Rusya’dan Gürcistan’a olan uçak seferlerini geçici olarak durdurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da aralarında yaşanan ‘koltuk krizi’ sonucu Gürcistan’da başlayan kapsamlı protestolar sonrası Rusya’dan Gürcistan’a olan uçak seferlerini geçici olarak durdurdu.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gürcistan'da aralarında yaşanan ‘koltuk krizi' sonucu Tiflis'te başlayan kapsamlı protestolar sonrası Rusya'dan Gürcistan'a olan uçak seferlerini geçici olarak durduran bir kararname imzaladığını duyurdu. 8 Temmuzdan sonra uygulanacak karar kapsamında ayrıca Gürcistan'a olan turistik turlar da iptal edildi.

Yapılan açıklamada ayrıca Gürcistan'da bulunan Rusya vatandaşlarına da ‘geri dönün' çağrısında bulunuldu.

“Gürcistan halkının gerçeği görebilmesini umalım”

Bunun yanı sıra kendi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev Gürcistan'daki protestoları kınadı. Yaşanan olayın temelde Gürcistan'ın iç siyaseti olduğunu ve bunun Rusya düşmanlığı üzerinden yapıldığını belirten Medvedev, “Gürcistan halkının gerçeği görebilmesini umalım” dedi.

Gürcistan'a ekonomik gözdağı

Gürcistan'da çok fazla Rus vatandaşının bulunduğunu ve Rusya'ya karşı bir düşmanlığın başlaması halinde vatandaşların Gürcistan'a gitmeyi bırakacaklarını belirten Medvedev, “ Vatandaşlarımıza bunu önereceğiz. Sonrasında Gürcistan ekonomisinin ciddi problemleri olacak” ifadelerini kullandı.
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