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Eski AA genel müdüründen 'Öcalan' yorumu: Ben olsam...

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Kemal Öztürk, AA tarafından yayınlanan 'Öcalan mektubu' hakkında "Ben olsam yayınlamazdım" dedi.

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Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Kemal Öztürk, AA tarafından yayınlanan 'Öcalan mektubu' hakkında "Ben olsam yayınlamazdım" dedi.

TV5'te Yıldıray Oğur'un sunduğu Medya Analiz programına konuk olan Öztürk, "AKP'li bazı gazetecilerin Öcalan'ın mektubunu hararetle paylaşmasını hayretle karşıladım" derken, mektup için ben olsam yayınlamazdım dedi.

Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından ajanslarla paylaşılan, Öcalan'ın kaleme aldığı mektupta "HDP’de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir" mesajı iletilmişti. Haberi son dakika olarak geçen AA, eleştirilerin hedefi olmuştu.

"Nirvana noktası burası olsa gerek dedim"

Katıldığı televizyon programında gündemi yorumlayan Kemal Öztürk, "AKP öylesine bir risk aldı ki, kaybetse de kazansa da sıkıntı yaşayacağı bir süreç doğurmuş oldu. Ama ben, Öcalan'ın mektubu yayınlandığında sanırım nirvana noktası burası olsa gerek dedim" dedi.

"Ben bunu yayınlamazdım"

Mektubun yayınlanması hakkında açıklamalarda bulunan Öztürk, "AKP'li bazı gazetecilerin Öcalan'ın mektubunu hararetle paylaşmasını hayretle karşıladım. Ak Parti'ye faydalı olacağını zannediyorlar. Bu Ak Parti'ye zarar veren bir şey. Cumhur İttifakı'ı için zararlı bir şey bu. Anadolu Ajansı tarafından yayınlanması da tepki çekti. Kuruma bir şey söylemek istemiyorum ama ben bunu yayınlamazdım. AA Genel Müdürü olsam yayınlamazdım." ifadelerini kullandı.
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