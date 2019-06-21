Samanyolu Haber /Gündem / Google Translate'e ‘ayıoğlu ayı’ davası /21 Haziran 2019 23:49

Google Translate'e ‘ayıoğlu ayı’ davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran A.Ö ve A.B isimli iki kişi, Google arama motorunu şikayet etti.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran A.Ö ve A.B isimli iki kişi, Google arama motorunu şikayet etti.

Başvuru dilekçesinde, önceki gün ‘google translate’ programını kullanarak “I do not know” yerine yanlışlıkla “I am do not know” yazdıkları anlatıldı.

Dilekçede, “gördüğümüz çeviri karşısında şok olduk ve rencide olduk. Yazdığımız İngilizce sözlerle alakası olmadığı halde çeviride tespit edildiği şekilde ‘y em dont nov ne lan ayıoğlu ayı’ ibaresi yazmaktaydı” tespitine yer verildi.

Dilekçede, “Google bu hizmetinin doğurduğu bu olumsuz sonuçları öngörmeli ve denetimini gerçekleştirmeliydi. Bizim bu durum karşısında bu yersiz ve yazdığımız konuyla ilgisi olmayan bir ibareye maruz kalmamız onurumuzu kırmıştır ve halende bu tarz yanlışlıklar yapan vatandaşlarımızın karşılaştığı durumda bu seviyesiz ve alakasız aşağılayıcı sözlerden farklı değildir. Bu hakaretler sebebiyle Google’dan şikayetçiyiz”  denildi.
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