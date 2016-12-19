Putin: Alçakça bir saldırı





Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi'nin öldürülmesi, Türkiye'yle iyi ilişkileri ve Suriye'deki çözümü bozma yönünde yapılan bir provokasyon. ?





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile bir araya gelen Putin, "Türkiye'den trajik haber geldi. Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadyeviç Karlov alçakça öldürüldü" dedi.





Putin ayrıca Karlov'un ailesine başsağlığı diledi.







Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine karşılık Rusya'nın teröre karşı mücadeleyi güçlendireceğini ifade eden Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle: