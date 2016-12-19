Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'de Noel panayırına TIR girdi 12 kişi öldü /19 Aralık 2016 23:23

Berlin'de Noel panayırına TIR girdi 12 kişi öldü

Almanya’nın başkenti Berlin’de Noel Pazarı dün akşam saatlerinde kana bulandı. Geçen temmuzda Nice’teki IŞİD saldırısı benzeri olayda, bir TIR kalabalığın arasına daldı, en az 12 kişi yaşamını yitirirken 48’i aşkın kişi de yaralandı.

Berlin'de Noel panayırına tır girdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de kalabalık bir Noel pazarına giren TIR, en az 12 kişinin ölümüne neden oldu. Polis bunun bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Kaçan sürücü aranıyor.

Berlin'in ünlü Kurfürstendamm Caddesi'ndeki Noel pazarına bu gece hızla giren bir TIR, çok sayıda kişiyi altına aldı. En az 12 kişinin öldüğü, yaklaşık 48 kişinin yaralandığı bildirildi.



Polis olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı, kaçan sürücü aranıyor. 

Olay geçen temmuzda Fransa'nın Nice kentinde yaşanan kamyonlu terör saldırısını hatırlattı.

Tunus doğumlu Muhammed Buhlel, Nice'in kordon boyunda hızla sürdüğü kamyonu Bastille Günü'nü kutlayan kalabalığın içine sokmuş, 86 kişi ölmüştü. Polis Buhlel'i vurarak durdurabilmişti.
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