Putin 755 Amerikalı'yı Rusya'da istemiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'den Rusya'daki temsilciliklerde görev yapan personelinin sayısını azaltmasını istedi. Rossia 24 televizyonuna pazar akşamı konuşan Putin, ABD temsilciliklerinde çalışan 755 ABD'li görevlinin "Rusya'daki faaliyetlerine son vermesini ve ülkeyi terk etmesini" talep etti.





ABD Senatosu'nda Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararına tepki gösteren Putin, açıklamalarında ABD-Rusya ilişkilerinin yakında düzelmeyeceği mesajını verdi.

Rusya-ABD ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiğini ifade eden Putin, "Durumun değişmesini uzun süre bekledik ve umduk" dedi. Putin, durumun gelecekte de değişmesini beklemediğini söyledi.





ABD'den tepki





ABD yönetimi de Putin'in kararını eleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir temsilcisi "haksız ve üzücü bir adım" diyerek ABD'nin bu tür "kısıtlamaların" olası sonuçlarını ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirdiğini ifade etti.



