Selvi Başbakan'ı yalanladı

Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz gecesi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a önce ulaşamadığını ardından ancak 22.40'ta ulaşabildiğini söylemiş ve Fidan'ın kendisine darbe hakkında hiçbir şeyden bahsetmediğini söylemişti.





Yıldırım, olayı bu şekilde birkaç kez anlattı.







Başbakan'ın sözleri üzerine gözlerin üzerine çevrildiği Hakan Fidan, Abdülkadir Selvi üzerinden cevap verdi.





Selvi, açıkça Binali Yıldırım'ı yalan söylemekle suçladı. Selvi'ye göre Fidan o konuşmada Başbakan'a darbeyi tüm detaylarıyla anlatmış.





İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:





"Bir de MİT Müsteşarı’nın Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile görüşmesi konusu var. Başbakan, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ’ya, 22.40’ta konuştuğunu belirterek “Müsteşar bana herhangi bir olay yok dedi” demişti.





“Darbeye Geçit Yok” kitabını hazırlarken MİT Müsteşarı’nın saat 22.20’de Başbakan’la, 22.27’de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü bilgisine ulaşmıştım. Her iki görüşmede de Fidan, MİT’e gelen ihbardan ve Genelkurmay’a giderek aldıkları önlemlerden söz ediyor. Görüşmenin sonunda Başbakan sitem ediyor ama Cumhurbaşkanı ile konuşulanları bilemiyorum. O geceye ilişkin olarak MGK Genel Sekreterliği titiz bir çalışma yaptırdı. Görüşme saatleri konusundaki ihtilaf HTS kayıtları ve MGK kayıtları üzerinden giderilebilir.





O gece MİT’in mücadelesi darbenin başarısız olmasında etkili oluyor. MİT Basın Danışmanı Nuh Yılmaz’ın TV’lere bağlanıp, “Darbe püskürtüldü” açıklaması ise 15 Temmuz’un kırılma noktalarından birini oluşturuyor."





MİT GÜZELLEMESİ





Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, yazdığı kitapta ve bir süredir seri halde kaleme aldığı yazılarda Hakan Fidan-Mehmet Görmez ikilisini 15 Temmuz'la ilgili sorulardan kurtarmaya çalışıyor.