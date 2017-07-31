Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye göre o bir rezidans değil cami! /31 Temmuz 2017 16:26

AKP'ye göre o bir rezidans değil cami!

Gaziosmanpaşa Belediyesi, "Yeniden yapıp, restore edeceğiz" diye yıkılan caminin yerine rezidans yaptı. Rezidansta kat bahçeli evlerin yanı sıra barbekü alanı, fin hamamı, spa merkezi alışveriş merkezi de yer alacak.

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Yıkılan caminin yerine rezidans

Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa arasında kalan ve Bereç olarak adlandırılan Salihpaşa Caddesi üzerinde bulunan Bereç Çifte Minareli Camii, 3 yıl önce yıkılmıştı.



Alana “cami inşaatımız başlamıştır” ilanı yazılmıştı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ‘Çifte minareli camii' yıkılıyor haberlerinin ardından bir açıklama yapmış ve camiyi büyüteceklerini depreme karşı dayanıklı hale getireceklerini söylemişti.

Açıklamada, “Yapılan plan değişikliği ile vatandaşımızın can güvenliğini gözeterek daha dayanıklı ve daha sağlıklı bir dini tesis alanı inşası hedeflenmektedir. 700 metrekade büyüklüğündeki mevcut cami alanı 500 mekrekare arttırılarak  1200 metrekare'ye çıkarılacaktır” denilmişti.



Söz konusu alana işte bu rezidans yapılıyor.

CAMİ YERİNE REZİDANS

Ancak üç yıl sonra cami yerine içinde cami de bulunan bir rezidans yapılacağı ortaya çıktı.  Bölgeye asılan “Yeni camii inşaatı yazısı” kaldırıldı, yerini rezidans reklamları alındı.


Alanda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

“Novi Bazaar” adlı yeni rezidans ve AVM’de, 1+1, 2+1 ve 3+1, kat bahçeli teraslı daireler, spa, sauna, Türk hamamı, Fin hamamı da yer alacak. Rezidans ve AVM arazisinde bir caminin de bulunacağı belirtildi.
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