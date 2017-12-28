Samanyolu Haber /Gündem / Pusuya yatmış bekleyen emekli siyasetçi figürü /28 Aralık 2017 19:12

Pusuya yatmış bekleyen emekli siyasetçi figürü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı, AKP Ankara Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, isim vermeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü eleştirdi.

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Aydın Ünal, isim vermeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü eleştirdi.

İç Savaş KHK'sında "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü yer almıştı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, “Sivillere ceza muafiyeti getiren” KHK’yi eleştirmişti:

“15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum.”

696 sayılı KHK ile ilgili tartışmalara köşesinde yer veren Aydın Ünal, “CHP’nin gazına gelenler oldu. Kimi gazeteciler, hukukçular, yorumcular, daha maddeyi anlamadan, maddenin tarihi serüvenini, amacını, kapsamını, niyetini öğrenmeden CHP’nin kuyruğuna takıldılar” ifadelerini kullandı.

Aydın Ünal yazısında isim vermeden KHK’yı eleştiren Abdullah Gül’le ilgili şu ifadeleri kullandı:
 
“Bir de, böyle münakaşalı ortamları pek seven, tartışma çıksın diye adeta pusuya yatmış bekleyen, risk varken ortada görünmeyip, ‘akil insan’, ‘vicdan sahibi insan’ gibi görünmek için fırsatı hemen değerlendirip tartışmaya balıklama atlayan eski/emekli siyasetçi figürler var. Onlar da CHP’nin değirmenine su taşıdılar, ellerinde benzin bidonlarıyla tartışmaya koşturdular.”
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