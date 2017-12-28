Pardon denen 11480 GSM hattı açıklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 cep telefonu sahibine yanlışlıkla ByLock programı varmış gibi işlem yapıldığını açıklamış, birçok mağduriyete sebep olduklarını da kabul etmişti.





BTK, 102 bin kişiye sahte ByLock belgesi üretiyor





ByLock, BTK’nın sahte delil üretmesiyle ancak delil olabiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), ByLock davalarına delil diye on binlerce sahte evrak ürettiği tescillendi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), daha önceki gizli ibareli raporunda, 17 Kasım 2014 tarihinden itibaren ByLock sunucusuna Türkiye ve Ortadoğu’dan erişimin sadece VPN (Sanal Özel Ağ-Virtual Private Network) ile yapılabildiği belirtilmesine rağmen, BTK’nın bu tarihten sonrası için on binlerce ‘erişim kaydı vardır’ yazısı hazırladığı ortaya çıkmıştı.





Avukat Murat Akkoç: Listede kalan 91 bin kişi de suçsuz ve masumdur





Avukat Murat Akkoç, 11 bin 480 kişilik ByLock listesi için, “Siyasi iktidara yakın olanları ve parasını verenleri listeden çıkartırken içine bir kaç bin masumu da koyarak IP çakışması ve mor beyin gibi gerekçeler üreterek listeden çıkartıyorsunuz.” diye özetleyen Akkoç, “2016 Eylül tarihinde 215 bin olarak açıklanan ByLock kullanıcı listesinden 113 bin kişi hangi sebeplerden çıkartılmışsa 11 bin kişi de aynı sebeplerden listeden çıkartılacaktır. Listede kalan 91 bin kişi, listeden 16 ay içinde çıkartılan 124 bin kişi kadar suçsuz ve masumdur.” ifadesini kullandı.



