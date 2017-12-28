İç savaş KHK'sı 'kendini bilmez' savcıya karşı çıkarılmış!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gitti. Bakan Tüfenkci, burada Kongre ve Kültür Merkezi’nde Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin 10’uncu yıl etkinliklerine katıldı.







‘KHK BAŞKA ALANLARA ÇEKİLDİ’





Bakan Tüfenkci, son KHK’nın ardından başlayan ‘sivillere yargı muafiyeti’ tartışmasına da değindi. Tüfenkci, son KHK’nın ‘kendini bilmez bir savcılara karşı çıkarıldığını’ iddia etti.





Tüfenkci “Yargılanmama muafiyetini, şimdi KHK’yla o gün, o meydanlarda darbeci askerlere, polislere karşı göğsünü siper edenlere, ileride yargılamayla karşı karşıya kalmasınlar diye KHK’da bir hüküm koyduk. Dedik ki ‘Siviller de diğer memurlar gibi yargılanmadan o gün için 15 ve 16 Temmuz için muaf olsun’ diye söyledik. Kıyametler koptu. Niye kıyametler koptu? Çok çok farkı yerlere çektiler. Yarın kendini bilmez bir savcı falan ‘Askerin silahına tankına el koymuşsunuz’ diye dava açtığında bunun hesabını birilerine karşı kim verecek?” ifadelerini kullandı.