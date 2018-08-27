Samanyolu Haber /Gündem / Psikopat parktaki çocuklara ateş açtı, bir çocuğu vurdu, serbest bırakıldı! /27 Ağustos 2018 16:01

Psikopat parktaki çocuklara ateş açtı, bir çocuğu vurdu, serbest bırakıldı!

İstanbul'un Pendik ilçesinde parkta oynayan çocukları "Sessiz olun" diye uyaran komşu havaya ateş açtı. Mermi, 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtına saplandı. Ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşılan merminin çıkarılıp çıkarılmayacağına doktorlar karar verecek.

SHABER3.COM

Demircan ailesinin 7 yaşındaki kızları Hiranur, bayramın 1. gününde arkadaşlarıyla birlikte oturdukları sitenin çocuk parkında oyun oynuyordu. Sitenin hemen karşısında bulunan binada oturan B.B., çocukları "Gürültü yapmayın" diyerek uyardı.

KIZIN VÜCUDUNDAKİ MERMİ HENÜZ ÇIKARILMADI

Çocukların parkta oyun oynamaya devam etmesi üzerine iddiaya göre B.B., oturduğu dairenin camından silahla havaya ateş etti. Silah sesi üzerine parktaki çocuklar sağa sola kaçmaya başladı. Hiranur da eve gitti. Hiranur'un annesine sırtının ağrıdığını söylemesi üzerine anne Serenay Demircan kızının vücudunu kontrol etti. Sırtındaki kanları fark eden anne, kızını komşularıyla birlikte hastaneye götürdü.

Hastanede yapılan muayenede merminin kemiği delip küçük kızın ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşıldı. Yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlatan küçük kız, plastik cerrahi servisine sevk edildi. Merminin çıkarılıp çıkarılmayacağına doktorlar karar verecek.

Parktaki çocukların ifadeleri üzerine aile, ateş ettiği iddia edilen B.B.'den şikayetçi oldu. Olay yerine gelen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli B.B.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen B.B. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Psikopat parktaki çocuklara ateş açtı, bir çocuğu... Sonraki Haber >>

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Oyun festivalinde silah sesleri

Oyun festivalinde silah sesleri

F1'de korkutan kaza

F1'de korkutan kaza

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

İşte herkesi bekleyen tehlike....

İşte herkesi bekleyen tehlike....

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Dolar tatil sonrası 7 lira olacak

Dolar tatil sonrası 7 lira olacak

Dink'in oğlunun gözaltına alınmasını böyle engellediler

Dink'in oğlunun gözaltına alınmasını böyle engellediler

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Sunucu konuğunun üstüne kustu

Sunucu konuğunun üstüne kustu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:26:56