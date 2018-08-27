ABD'li heyet Ankara'ya F-35 ve S-400 için geldi

Heyetin Rusya'dan S-400 füzelerinin alımının durdurulması halinde F-35'lerin teslimi ile ilgili pürüzün giderileceği teminatında bulunduğu öğrenildi.
NTV'nin haberine göre, Amerikan Kongresi'nden gelen bir heyet Ankara'da temaslarda bulundu. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi ve F-35'lerin teslimatıyla ilgili sıkıntılar görüşüldü.
ABD'li heyetin S-400'lerin alımının durdurulması halinde ABD'den alınacak F-35'lerle ilgili engellemenin sona erdirileceği teklifinde bulunduğu bildiriliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasını öngören maddenin de içinde yer aldığı savunma bütçesini belirleyen tasarıyı 13 Ağustos'ta imzalamıştı.