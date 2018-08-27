Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li heyet Ankara'ya F-35 ve S-400 için geldi /27 Ağustos 2018 15:55

ABD'li heyet Ankara'ya F-35 ve S-400 için geldi

ABD ile Türkiye arasında gerginlik devam ederken Amerikan Kongresi'nden bir heyet Ankara'ya geldi.

SHABER3.COM

Heyetin Rusya'dan S-400 füzelerinin alımının durdurulması halinde F-35'lerin teslimi ile ilgili pürüzün giderileceği teminatında bulunduğu öğrenildi.

NTV'nin haberine göre, Amerikan Kongresi'nden gelen bir heyet Ankara'da temaslarda bulundu. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi ve F-35'lerin teslimatıyla ilgili sıkıntılar görüşüldü.

ABD'li heyetin S-400'lerin alımının durdurulması halinde ABD'den alınacak F-35'lerle ilgili engellemenin sona erdirileceği teklifinde bulunduğu bildiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasını öngören maddenin de içinde yer aldığı savunma bütçesini belirleyen tasarıyı 13 Ağustos'ta imzalamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'li heyet Ankara'ya F-35 ve S-400 için geldi Sonraki Haber >>

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Oyun festivalinde silah sesleri

Oyun festivalinde silah sesleri

F1'de korkutan kaza

F1'de korkutan kaza

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

İşte herkesi bekleyen tehlike....

İşte herkesi bekleyen tehlike....

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Dolar tatil sonrası 7 lira olacak

Dolar tatil sonrası 7 lira olacak

Dink'in oğlunun gözaltına alınmasını böyle engellediler

Dink'in oğlunun gözaltına alınmasını böyle engellediler

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Sunucu konuğunun üstüne kustu

Sunucu konuğunun üstüne kustu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:26:02