Gözaltından mahkemeye ByLock savunmasında neler yapılmalı?

Twitter hesabından paylaşım yapan Akkoç özetle şunları söyledi:







“1.İkrar telkinlerine itibar etmeyin,

2.Usuli itirazları tam yapın,

3.Delillerinizi tam toplatın;

a-)HTS, CGNAT kayıtları zaman damgalı talep edin,

b-)User ID tespiti yapılıp yapılmadığı kontrol edin,

c-)Tespit ve değerlendirme tutanağındaki log kayıtları ile HTS, CGNAT kayıtları arasında yer-tarih-süre yönünden uyumsuzlukları tespit edilmeli veya ettirilmeli,





4.Usuli itirazlar yapılıp, deliller toplatılıp incelip itirazlar edildikten sonra ESASA DAİR SAVUNMANIZI yapın





5.Bir yıldan fazla tutukluysanız ve hüküm verilmemişse (Bylock delillerinin KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNİ karşılamadığı gerekçesiyle) HAKSIZ TUTUKLULUK nedeniyle önce AYM’ye, başvurudan 3 ay sonrada iç hukuk yollarının etkisiz olduğu gerekçesiyle AİHM’e hak ihlali başvurularınızı yapın,”



