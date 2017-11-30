ABD’nin New York kentinde başlayan Hakan Atilla’nın yargılandığı davada tanık olmayı kabul eden Reza Zarrab tanık olarak soruları yanıtladı.







Reza Zarrab’ın "Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon euro rüşvet verdiğimi düşünüyorum" şeklindeki sözleri tepki çekti. Zarrab, “Çağlayan bu ödemeleri hangi şekilde aldı?” sorusuna da “Nakdi olarak, değerli eşyalar ve banka transferleriyle” diye yanıt verdi. “Çağlayan'ın ailesine de (ödeme) yapıldı mı?” sorusuna ise Reza Zarrab, “Yapıldı” ifadeleriyle karşılık verdi.





AKP’li eski Bakan Zafer Çağlayan'ın Reza Zarrab’tan aldığı rüşvetler sosyal medyada tartışma konusu oldu.





“BABAM SOSYALİSTTİ KİMİLERİNE GÖRE BAYA VATAN HAİNİYDİ”





Ünlü Oyuncu Bülent Emrah Parlak da, Reza Zarrab davasıyla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu.





Bülent Emrah Parlak Twitter’da “Annem-Babam memurdu benim. Babamı kaybettiğimde hiç bir şey bırakmadı bize mal-mülk olarak. Onur bıraktı, şeref bıraktı, vatan ve halk sevgisi bıraktı. ‘Rüşvet alan şerefsizdir, halk düşmanıdır’ derdi. Babam Sosyalistti. Kimilerine göre baya vatan hainiydi” mesajını yayımladı.







