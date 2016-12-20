Samanyolu Haber /Gündem / Prof. İştar Gözaydın gözaltına alındı /20 Aralık 2016 13:05

Prof. İştar Gözaydın gözaltına alındı

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltında alındı.

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Gediz Üniversitesi çalışanlarına yönelik 4 ilde yürütülen bir operasyon kapsamında, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile kapatılan Gediz Üniversitesi çalışanlarına yönelik, İzmir, İstanbul, Adana ve Manisa'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İştar Gözaydın da gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında Prof. Dr. İştar Gözaydın da bulunuyor.

Gözaydın'ın gözaltına alındığını eşi, yazar İskender Savaşır Twitter'da paylaştı.

Gediz Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nün başkanlığını yürüten İştar Gözaydın, Türkiye'de insan hakları alanında faaliyet gösteren Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin de kurucuları arasında yer alıyordu.

Gözaydın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından üniversitedeki görevinden açığa alınmıştı.
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