Samanyolu Haber /Gündem / 96 hakim ve savcı daha görevden uzaklaştırıldı /20 Aralık 2016 12:59

96 hakim ve savcı daha görevden uzaklaştırıldı

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, hakkında gözaltı kararı verilen 96 hakim ve savcıyı daha görevden uzaklaştırdıklarını söyledi

SHABER3.COM

HSYK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 97 hakim ve savcı hakkında başlattığı soruşturma kapsamında, 96 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdıklarını söyledi.

Yılmaz, Ankara, İstanbul ve çeşitli illerde görev yapan 97 hakim ve savcı arasındaki bir kişiye, emekli olduğu için HSYK tarafından işlem yapılmadığını belirtti.

15 Temmuz'dan bu yana HSYK eliyle 3 bin 530 hakim ve savcı hakkında ihraç kararı verilirken toplam 3 bin 817 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldı
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