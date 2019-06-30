Portakal'dan Davutoğlu'na: Geç oldu, ama oldu

Davutoğlu toplantıdaki konuşmasında AKP'ye ve kendisini başbakanlık koltuğundan alan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oldukça yüklenmişti. Davutoğlu, "Bugün susma vakti değildir. Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var" derken "Devlet işleriyle aile yapısı kesinlikle ayrılmalıdır" ifadeleriyle de Berat Albayrak'ın bakanlığına veryansın etmişti.







Davutoğlu'nun bu açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Portakal ise, "Söyledikleri yanlış değil, keşke geçmişte aynı cesaretli söylemleri yapabilselerdi... Geç oldu, ama oldu..." ifadelerini kullandı.