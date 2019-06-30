Samanyolu Haber /Gündem / Portakal'dan Davutoğlu'na: Geç oldu, ama oldu /30 Haziran 2019 18:06

Portakal'dan Davutoğlu'na: Geç oldu, ama oldu

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bugün Elazığ'da bir toplantıda yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

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Davutoğlu toplantıdaki konuşmasında AKP'ye ve kendisini başbakanlık koltuğundan alan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oldukça yüklenmişti. Davutoğlu, "Bugün susma vakti değildir. Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var" derken "Devlet işleriyle aile yapısı kesinlikle ayrılmalıdır" ifadeleriyle de Berat Albayrak'ın bakanlığına veryansın etmişti.

Davutoğlu'nun bu açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Portakal ise, "Söyledikleri yanlış değil, keşke geçmişte aynı cesaretli söylemleri yapabilselerdi... Geç oldu, ama oldu..." ifadelerini kullandı.
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