AKP'nin üç öğün simit planı kendini vurdu

31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi'ni yüzde 71 oy oranıyla kazanan HDP’li aday Zeyyat Ceylan’ın mazbatası YSK tarafından KHK’lı olduğu gerekçesiyle verilmemiş ve mazbata yüzde 25 oy alan AKP'li aday Hüseyin Beyoğlu’na verilmişti.







30’a (HDP) 7 (AKP) ile Belediye Meclisi çoğunluğunun HDP’de olduğu Bağlar Belediyesi’nde Haziran ayı Belediye Meclis toplantısında ilginç bir karar alındı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Belediye Başkan Yardımcılığı’na eski AK Parti Diyarbakır İl Başkanı ve şimdiki Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi olan Muhammed Akar’ı getirmek isteyince HDP’nin Belediye Meclis grubu tepki gösterdi.





BAŞKAN YARDIMCISINA 160 TL MAAŞ





Geçtiğimiz günlerde yapılan meclis toplantısında Akar’ın Belediye Başkan Yardımcılığı ve alacağı ücretin belirlenmesi gündeme getirilerek meclis onayına sunuldu.





HDP grubu, günlük çay, simit ve yol üzerinden hesaplayarak Akar’ın aylık 160 TL almasını kararlaştırdı ve oy çokluğu önerge kabul edildi.





SİMİT-ÇAY HESABI NEYDİ?





17 Nisan'da AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşmasının yer aldığı bir video gündeme bomba gibi düşmüştü. Akbaşoğlu 5 kişilik bir ailenin sabah öğlen akşam bir ay boyunca sadece çay simitle beslenmesi durumunda asgari ücretin aileye yeteceğini hatta para bile kalacağını öne sürerek, “Asgari ücretli çalışan kişi 5 kişilik ailesine günde 3 öğün simit yedirse, ayda cebine 1120 lira para kalır, iyi değil mi?” demişti. Bu sözler uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.





Konu toplantı tutanağında şöyle yer aldı:





“Meclisimizin Haziran 2019 toplantısının 4. Bileşiminde meclis üyeleri toplantıya katıldıkları tespit edilmiş. Gündemin 8. Maddesini teşkil eden Meclis, üyelerden Veysi Kuzu’nun sözlü önerisiyle ‘Belediye Başkan Yardımcılarının aylık ödeneklerinin belirlenmesinin görüşülmesi’ne ilişkin yazılı önerge görüşüldü. Yapılan incelemede 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca ödeneğin meclisçe belirlenmesi gerektiği buna göre meclis üyesi olup belediye başkan yarımcısı olarak görev yapanlara ait kararın alındığı tarihten itibaren 31.12.2019 tarihine kadar 160 TL aylık ödeneğin uygulanması hususu, Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 13. Maddesinin (b) bendine göre oylamaya sunuldu. Aynı yönetmeliğin 14. Maddesine istinaden mevcudun 6 red, 28 kabul oyu verilmesi sonucu oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.”





Aldıkları kararı Sputnik'e değerlendiren HDP Belediye Meclis Grubu’ndan Zübeyde Zümrüt “Bu kararı almamızın nedeni ortada ciddi bir hukuksuzluğun olmasından dolayıdır. Yüzde 70 oy alanın hakkını gelip gasp edeceksin ve 7 meclis üyesiyle gelip belediyeyi yönetmeye çalışacaksın. Biz HDP’li meclis üyeleri olarak halka hizmet amacıyla her türlü kararı hızlı geçirmek için çalışıyoruz ama böylesi kararlara da tepkimizi ortaya koyuyoruz. Kendi atadıkları bir isim olduğu için böyle bir karar aldık. Maaşı günlük 1 çay, 1 simit ve yol parası üzerinden hesapladık. Hem zaten belediyeciliğin ‘Gönül İşi’ olduğunu söylüyorlardı, alın size gönül işi. Bu da ‘Gönül Belediyeciliği’ olsun. Gönüllü olarak yapsınlar şimdi. Biliyoruz ki sizin gönül meselesi değil, gasp ederek çalmaya gelmişsiniz. Eğer gerçekten gönül işiyse o zaman gönüllü olarak yapın” şeklinde konuştu.