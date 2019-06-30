Samanyolu Haber /Gündem / Samsun, Atakum'da sular durulmuyor /30 Haziran 2019 18:18

Samsun, Atakum'da sular durulmuyor

Samsun'un Atakum Belediyesinde önceki döneme ait hesap incelemelerinde ilginç detaylar çıkmaya devam ediyor. Belediyenin AKP'li başkan döneminde, son bir yılda alınan akaryakıt alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. CHP'li Başkan Cemil Deveci, "Bir defada 15 bin – 25 bin litre mazot almış. Ama bu kadar mazotu saklayacak depomuz yok. Ayrıca alım yapılan şirkete de fazla para ödemişler" dedi. Aynı zamanda belediyenin avukatı olan CHP ilçe Başkanı Ali İzzet Kavtelek, sahte fatura ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

SHABER3.COM

31 Mart seçimlerde Atakum belediyesini AKP’li başkandan devralan CHP’li Cemil Deveci, belediyenin ve belediyeye ait olan şirketin son bir yıl içindeki harcamalarını inceletmeye devam ediyor. Daha önce 7 milyon liranın kayıp olduğunu ve seçim öncesinde 46 günde 37,5 ton lop et alımının tespit edildiğini dile getiren Deveci, 2018 yılında alınan akaryakıtta da usulsüzlük yapıldığını söyledi.

DEPO YOK AMA BİR DEFADA 25 BİN LİTRE MAZOT ALINMIŞ

Başkan Deveci, yapılan incelemelerde akaryakıt alımının yapıldığı şirketin belediyeye gönderdiği faturaların bazılarında bir defada 15 bin ve 25 bin litre mazot alındığını belirterek, “Bu kadar mazotu bir defada nasıl aldılar? Hadi gerçekten alındığını kabul edelim. Bu kadar mazotu saklayacak bir depo yok. Atakum İmar İnşaat Ticaret Limited Şirketi firmadan 1.057.774 TL tutarında akaryakıt aldığı halde, bu firmaya 1.797.769,78 TL ödeme yapıyor. Yani 739.995,78 TL fazladan ödeme yapıyor. Ortada mazot yok. Ama ödemesi peşin yapılmış” diye konuştu.

“SAHTE FATURA İLE VURGUN YAPILMIŞ”

CHP Atakum İlçe Başkanı ve aynı zamanda belediye avukatı Ali İzzet Kavtelek, sahte faturalar düzenlenerek 2 petrol şirketinden 01.01.2018 ve 31.12.2018 tarihleri arasında yüksek miktarda akaryakıt alımı yapıldığını tespit ettiklerini açıklayarak, “Yapılan alımların miktarları ve fiyatları dikkate alındığında kamu zararına yol açtığı görünmektedir. Dosyaya sunulan cari hesap ekstresinden ve irsaliyeli fatura suretlerinden ödenecek çek listesinden bu durum anlaşılmaktadır. 2 firmada yapılan alışlar bakımından sahte belge kullanma yönünden vergi incelemesine tabi tutulduğu anlaşılmıştır” diyerek suç durusunda bulunduklarını açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Samsun, Atakum'da sular durulmuyor Sonraki Haber >>

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:35:35