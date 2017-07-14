Samanyolu Haber /Gündem / Polis gözaltına almak için sezeryanla doğum yapan annenin kapısında bekliyor! /14 Temmuz 2017 19:32

Polis gözaltına almak için sezeryanla doğum yapan annenin kapısında bekliyor!

Sezaryanla doğum yaptı, polis gözaltına almak için hastane bekliyor Erdoğan ve AKP rejimi anneleri hedef almaya devam ediyor..

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Sezaryanla doğum yaptı, polis gözaltına almak için hastane bekliyor

Polisler, sezaryanla doğum yapan Yasemin Özkul'u  gözaltına almak için hastanede bekliyor..

2 çocuk annesi Yasemin Özkul, 3. cocuğunu dünyaya getirmek için hastaneye gitti.



İstanbul Bahçelievler Özel Hizmet Hastanesi'nde sezanla doğum yapan Özkul'u gözaltına almak isteyn polisler hastane kapısında nöbet tutuyor..

Anneler hedefte..

Erdoğan ve AKP rejimi daha önce de anneleri hedef almış ve binlerce anneyi tutuklanmıştı.

Hali hazırda ise 560 çocuk annesiyle birlikte cezaevinde tutsak durumda...
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