Yeni KHK ile binlerce ihraç!

KHK'ya göre, milli futbolcular Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün madalyaları alındı. Kamudan ihraç edilenler arasında şu an tutuklu bulunan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da bulunuyor.







İhraçlar

Adalet Bakanlığı’nda 418 kişi,



Diyanet’ten 551 kişi,



Dışişleri Bakanlığı’nda 45 kişi,



Emniyet’ten 2303 kişi,



İçişleri Bakanlığı’ndan 1486 kişi,



Sağlık Bakanlığı'ndan 789 kişi,



TRT'den 29,



Jandarma'dan 235 kişi,



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 546 kişi,



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) 102,



Milli Savunma Bakanlığı'ndan 9 kişi,



Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK) 302'si akademisyen 356 kişi ihraç edildi.







İadeler

Adalet Bakanlığı'nda 49 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 36 kişi,

YÖK'te 26 akademisyen göreve iade edildi.













