Samanyolu Haber /Gündem / Yeni KHK ile binlerce ihraç! /14 Temmuz 2017 21:27

Yeni KHK ile binlerce ihraç!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, göreve iade edilenler, rütbeleri alınan emekli askerlerin ve öğrencilikle ilişkisi kesilen kişilere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararname ile toplam 7 bin 348 kişi ihraç edildi, 310 kişi kamu görevine iade edildi.

SHABER3.COM

KHK'ya göre, milli futbolcular Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün madalyaları alındı. Kamudan ihraç edilenler arasında şu an tutuklu bulunan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da bulunuyor.

İhraçlar
Adalet Bakanlığı’nda 418 kişi,
Diyanet’ten 551 kişi,
Dışişleri Bakanlığı’nda 45 kişi,
Emniyet’ten 2303 kişi,
İçişleri Bakanlığı’ndan 1486 kişi,
Sağlık Bakanlığı'ndan 789 kişi,
TRT'den 29,
Jandarma'dan 235 kişi,
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 546 kişi,
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) 102,
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 9 kişi,
Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK) 302'si akademisyen 356 kişi ihraç edildi.

İadeler

Adalet Bakanlığı'nda 49 kişi,
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 36 kişi,
YÖK'te 26 akademisyen göreve iade edildi.



<< Önceki Haber Yeni KHK ile binlerce ihraç! Sonraki Haber >>

'Ananı da al git' diyaloğu

'Ananı da al git' diyaloğu

Yönetmenini gözaltına aldırtan Erdoğan filmi

Yönetmenini gözaltına aldırtan Erdoğan filmi

Abdullah Gül: Gülen hepimizin hocasıdır, herkesin saygı duyduğu bir ilim adamıdır

Abdullah Gül: Gülen hepimizin hocasıdır, herkesin saygı duyduğu bir ilim adamıdır

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'

'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

CNN bu kez Trump'ı övdü

CNN bu kez Trump'ı övdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:36:42