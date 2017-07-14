Bilal'in gemilerini Azerbaycan petrol şirketi satın almış

uropean Investigative Collaboration (EIC) konsorsiyumunun projesi olan ve 13 yayın kuruluşuyla 16 ülkeden 49 gazetecinin dahil olduğu "Malta Files" sızıntılarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile şirketi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.





The Black Sea'den Craig Shaw'un haberine göre, Azerbaycan devletinin petrol ve doğal gaz şirketi SOCAR, Erdoğan ailesine ait olduğu bilinen beş petrol tankerini Malta’da kurdukları şirketler aracılığıyla bu yılın başında satın almış.





SOCAR ve Erdoğan ailesi arasındaki bu anlaşma şu ana kadar kamuoyuna açıklanmadı.





SOCAR geçen yıldan bu yana, şirkette görev alan ve Gülen cemaatine üye olduğu düşünülen kişilerin şirketten temizlenmesi için hükümet tarafından baskı görüyordu. Bu satış işlemi de tam bu sıralarda gerçekleşti.





Erdoğan ailesinin gemilerinin yeni sahibi SOCAR, gemileri şu anda Moskova’da kayıtlı Frachtmortrans adlı bir firmaya kiralıyor. Bu firmanın yöneticileri arasında SOCAR ve British Petroleum’la (BP) ilişkili kişiler bulunuyor.





Daha önce de Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen tarafından kurulan BMZ’nin beş gemiyi 2014 ve 2015 yıllarında yaklaşık 100 milyon dolar civarında para ödeyerek satın aldığı medyaya yansımıştı.





2015’in Şubat ayında Mustafa Erdoğan ve Ziya İlgen, BMZ filosuna kattıkları gemilerden 140 metrelik petrol ve kimyasal ürün tankeri Begim Aslanova’nın denize indirilme töreni sırasında görüntülenmişti. Tankerin yaklaşık 18 milyon dolara mal olduğu dönemin gazeteleri tarafından yazılmıştı. Törende aynı zamanda Azeri milyoner ve Palmali Group’un sahibi armatör Mübariz Mansimov da bulunuyordu.





Begim Aslanova’nın denize indirilmesinden bir kaç ay öncesinde, Ekim 2014’te, BMZ’nin inşa ettirdiği ilk gemi Mecid Aslanov tamamlanmıştı. Kasım 2015’e gelindiğinde Poet Qabil, Armada Fair ve Armada Breeze adlı tankerler de BMZ’ye teslim edilmişti.





Denize indirme törenine katılan Mübariz Mansimov, Erdoğan ailesi için kilit bir isim. Gemiler BMZ’nin filosuna katıldığında tüm gemileri kiralayan ve petrol transferi için kullanan Mansimov oldu. Azeri milyoner aynı zamanda SOCAR’la da Türkiye’de ve diğer ülkelerde iş ortaklığı yapıyor.





Mansimov ve Erdoğan ailesinin arasındaki kira anlaşmasının ayrıntıları bilinmiyor ancak medyada yazılanlara göre Mansimov, gemilerin inşası için BMZ’nin aldığı milyonluk kredileri bankalara geri ödemiş.





Yine "Malta Files" kapsamında, Mansimov'un Erdoğan ailesine 25 milyon dolarlık geöi hediye ettiği ortaya çıkmıştı (soL'un ilgili haberi, İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği'nin 5651 sayılı kararına istinaden engellenmiş durumda.)