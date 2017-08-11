PKK Trabzon'da saldırdı: Şehit ve yaralılar var!

Trabzon'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmadan acı haber...





Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Ağır yaralanan 15 yaşındaki Eren Bülbül de doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yaralı bir askerin de tedavisi sürüyor.





SAAT 15.00'TE ÇATIŞMA ÇIKTI





Trabzonun Maçka İlçesi Vazelon Manastırı kırsalında PKK'lıların bulunduğu istihbaratı üzerine iki gün önce başlatılan operasyonda bugün saat 15.00 sıralarında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.













Teröristlerin açtığı ilk ateşle yaralanan 2 güvenlik görevlisi ile 1 sivil önce Maçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı ambulanslarla Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne gönderildi.





BÖLGEYE TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ







Çatışmanın çıktığı Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı mevkii başta olmak üzere teröristlerin bulunabileceği bölgelere takviye birlikler sevk edildi. Maçka ve çevresinde tüm yollar kesilirken, bölgedeki sisten yararlanarak kaçmak isteyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon sürdürülüyor.





Çatışma bölgesine yakın yerde oturanlar silah seslerini duyduklarını söyledi. Silah seslerini duyunca Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı mevkiine gittiğini belirten Hüseyin Bülbül, "Bölgeye akrabalarımla geçtik. Bizi içeri sokmuyorlar. Biri sivil 3 yaralı olduğu bilgisini aldık. Şiddetli bir çatışma sesi duyduk. Evimiz burada yardıma ihtiyaç olabilir diye bölgeye doğru hareket ettik. Ambulans istedik. Buraya intikal eden güvenlik güçlerine yolu tarif ettik. Olay mahalline doğru yönlendirdik" dedi.















TRABZON VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA







Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada çatışmada 3 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Açıklama şöyleydi: "Maçka ilçemiz kırsalında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu 09.08.2017 tarihinde başlatılan operasyon sırasında 11.08.2017 (bugün) tarihinde saat 15.00 sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış olup, operasyonel faaliyet devam etmektedir. Sıcak temas sırasında iki güvenlik personelimiz ile bir sivil vatandaşımız yaralanmıştır."





ERZAK ÇALAN TERÖRİSTLERİ GÖRDÜ





Hastanede yaşamını yitiren Eren Bülbül’ün, PKK’lı teröristleri girdikleri evden erzak çalarken görüp hemen giderek güvenlik güçlerine haber verdiği ortaya çıktı. Eren Bülbül, PKK’lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle gelirken çıkan çatışmada terörist kurşunlarına hedef oldu.





ÇATIŞMA SESLERİ KAMERADA







Çatışmanın çıktığı Maçkanın Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı Mevkii’nde duyulan silah sesleri bir kişiÿtarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Silah seslerinin 15 dakika boyunca çevrede duyulduğu belirtildi.





Trabzon Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polislerin izinleri iptal edildi. Maçka İlçesi’ne çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken ilçenin tüm giriş çıkışları tutuldu.





MAYIS AYINDA 1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU







Hatırlanacağı üzere Trabzon'un Maçka İlçesinde Mayıs ayında, Jandarma ekiplerine PKK'lı teröristler ateş açmıştı. Açılan ilk ateşte Uzman Onbaşı Osmangazi Çetingöz yaralanmış, kaldırıldığı hastanede doktorların da tüm müdahalelerine rağmen şehit düşmüştü...





Bölgedeki teröristler aranıyordu.





Trabzon'da yerel basının geçtiği haberlere göre bölgeye Özel Harekat polisleri ve komandoların sevk edildiği bildiriliyor.