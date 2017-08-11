Samanyolu Haber /Teknoloji / Suudilerin geliştirdiği 'dürüstlük uygulaması' iPhone'da zirveye oturdu /11 Ağustos 2017 17:47

Suudilerin geliştirdiği 'dürüstlük uygulaması' iPhone'da zirveye oturdu

Suudi Arabistan'da geliştirilen ve kullanıcıların anonim kalmasını sağlayan ‘Sarahah' adlı uygulama, tüm dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından indirilerek Apple'ın mağazasında bir numaraya oturdu.

Suudilerin geliştirdiği 'dürüstlük uygulaması' iPhone'da zirveye oturdu


Arapça'da ‘dürüstlük' anlamına gelen Sarahah, kullanıcıların kimliklerini gizli tutarak ‘dürüst' ve ‘samimi' yorumlar yapmasına olanak sağlıyor.

İlk başta bir iş yerinde 'samimi' geri bildirimler alabilmek amacıyla ortaya çıkan Sarahah, gençlerin bunu Snapchat'te kullanmaya başlamasıyla yayıldı.

?SARAHAH UYGULAMASI NEDİR?

Suudi Arabistanlı Zeyneleddin Tevfik adlı bir uygulama geliştiricisi tarafından yaratılan Sarahah'ı kullanan bir kişi, listesindeki arkadaşları hakkındaki düşüncelerini anonim olarak paylaşabiliyor.

Sarahah kendisini şöyle tanıtıyor: "Sarahah, mahremiyet çerçevesinde arkadaşlarınızdan ve çalışanlarınızdan dürüst geri bildirimler almanızı sağlayarak güçlü yanlarınızı ve geliştirmeniz gereken alanları keşfetmenize yardımcı olur."

Diğer sosyal medya araçlarının aksine Sarahah'ta kişiler direkt olarak biriyle etkileşime geçemiyor.

Gelen yoruma ‘cevap verme' özelliği bulunmazken, mesajın kimden geldiğine dair bir işaret de olmuyor.
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