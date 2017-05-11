PKK mağarasından Rus füzesi çıktı

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk Operasyonu’nun ikinci safhası 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Çakırsöğüt 1’nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nın katılımı ile 08 Mayıs’ta Hava Hücum Harekatı ile başlatıldı.













Operasyonda komando birlikleri tarafından bugün yapılan temas araması esnasında terör örgütü mensuplarınca kullanılan 500 metre derinliğinde bir mağara tespit edildi.





Mağarada yapılan arama neticesinde terör örgütü mensuplarınca hava araçları/helikopterlere saldırı maksadıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirildi.





Konuyla ilgili askeri kaynaklar da şu bilgileri paylaştı: "Operasyonda komando birlikleri tarafından 10 Mayıs 2017 tarihinde yapılan temas araması esnasında BTÖ mensuplarınca kullanılan 500 m derinliğinde bir mağara tespit edilmiştir. Mağarada yapılan arama neticesinde BTÖ mensuplarınca hava araçları/helikopterlere saldırı maksadıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir"