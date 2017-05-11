AKP'den para ardığı paralar tek tek ortaya dökülecek...

Federal savcılar, ABD seçimlerine Rus müdahalesi tartışılırken Rus diplomat ve yetkililerle iletişimi hakkında yalan söylemesi nedeniyle görevinden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in ortakları ve iş arkadaşlarına Büyük Jüri soruşturması için mahkeme daveti gönderdikleri ortaya çıktı.





Mahkeme davetiyelerinin ilgili kişilere gelmeye başlamasından saatler sonra FBI direktörü James Comey’in işten kovulduğu haberi düştü. Mahkeme davetleri, haberi yapan CNN’e göre, FBI’nin geçen yaz başlattığı ABD seçimlerine Rusya’nın müdahalesi soruşturmasının yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor.





Geçtiğimiz hafta içinde Virginia, Alexandria Savcılığı tarafından hazırlanmaya başlanan davetler işten uzaklandırılan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’le 2014 yılından bu yana birlikte çalışan kişilere gönderildi.





Michael Flynn’in avukatı Robert Kelner CNN’e yorum yapmayı reddetti. Virginia’daki savcılık da yorum yapmadı.





Türkiye ve Rusya Bağlantılı Şirketlerin Ödemeleri..





Savcılık Flynn’in Rusya ve Türkiye hükümetleri bağlantılı müşterilerden aldığı ödemeleri gerektiği şekilde açıklamadığı için soruşturma yürüttüğü basına sızdı.





Flynn soruşturması, Virginia Alexandria Savcılığı ve Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Güvenlik Bölümü tarafından ortaklaşa yürütülen Trump-Rusya soruşturmanın bir kısmı.





Flynn, Rusya’nın Washington büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmelerinin niteliğini Başkan Yardımcısı Mike Pence’den sakladığı gerekçesiyle istifaya zorlanmıştı. Flynn kongre soruşturmalarında da yabancı ülkelerden aldığı ödemeleri saklamak suçlaması ile soruşturma altında.





washingtonhatti.com

