Erdoğan ABD ziyaretini iptal edecek mi?





CHP'de bugünkü MYK toplantısında parti sözcülüğüne getirilen Bülent Tezcan, YPG kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.





Tezcan, Erdoğan'ın ABD'ye önümüzdeki hafta gerçekleştireceği ziyareti bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Tezcan, Trump Yönetimi'ni de eleştirdi. CHP Sözcüsü, "YPG'ye ağır silahlar verilmesi demek hem bölge güvenliğinin hem de Türkiye'nin bütünlüğünün tehdit altına alınması demektir" dedi.





"İki ülke arasındaki dostluk ve güven iyice sarsıldı"





CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da "ABD'nin Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü bir yapıya silah yardımı yapacağını açıklaması son derece yanlış bir adımdır" diye konuştu.





Yılmaz, bu girişimin iki ülke arasındaki dostluğu ve güveni iyice sarstığını vurguladı.





Tezcan'ın ardından Yılmaz da Cumhurbaşkanının ABD ziyaretini ertelemesi gerektiğini dile getirdi.

Karar alındığı sırada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ABD'de olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Heyetin temasları sonucu olumlu bir hava çıkacakmış gibi bir algı yaratıldıktan hemen sonra bu tür sert adımın gelmesi Sayın Cumhurbaşkanının ziyaretini ertelemesi için yeterlidir" dedi.





"Türkiye ile dalga geçmek anlamına gelir, düşmanlık göstergesidir"





MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da YPG'ye silah gönderme kararın zamanlamasına dikkat çekti.





Büyükataman, "Bu kararın MİT Müsteşarı, Genelkurmaybaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ABD'de bulunduğu esnada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinin beklenmeden alınmış olması diplomatik nezaketsizlik olmasının ötesinde Türkiye ile dalga geçilmesi anlamına gelmektedir" diye konuştu.

Washington'a teröre yardım ve yataklık suçlaması yönelten Büyükataman, "Bu karar Türkiye’ye karşı açık bir tehdit, hiç tereddüde yer bırakmayacak bir düşmanlık gösterisidir" dedi.