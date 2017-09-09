PKK: Kaçırdığımız MİT'çiler üst düzey görevli çıktı

PKK adına konuşan örgüt yöneticilerinden Mustafa Karasu, 'İkisi üst düzey, ikisi bölge sorumlusu 20 kişinin ellerinde olduğunu" açıkladı. Bir radyo programına katılan Karasu, şunları söyledi:

"Basına da yansıdı; MİT elemanları belirtildiği gibi elimizde. Ancak sadece 2 devlet görevlisi değil, 20 kadar devlet görevlisi elimizde esir. Son yakalanan 2 MİT’çi üst düzey önemli elemanlarıdır. Bundan önce Cizre’de, Botan’da iki önemli bölge sorumluları elimize geçti. Onlar için de bize haber gönderdiler. Devlet ve başındaki Erdoğan, hiç bunlardan da bahsetmiyor. Bu MİT’çilerin yakalanması, aslında Erdoğan'ın ve devletin yakalanmasıdır. Ava gidenlerin avlanmasıdır."





