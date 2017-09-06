Kaçırılan MİT'çilerin tuzağa çekildiği ortaya çıktı

2015 temmuz ayının sonrasında Türk İstihbarat Teşkilatının (MİT) Cemil Bayık’ın yakın halkasına sızmaya çalıştığını fark eden PKK, Bayık’ın yakın korumalarından birisini yem olarak kullandı. MİT’in yeme aldanması sonucu PKK, MİT ile koruma arasında sağlam bir güven ilişkisi kurmak için koruma aracılığı ile MİT’e önemli istihbari bilgiler aktardı. MİT’e aktarılan bilgiler o kadar önemli idi ki iki kritik MİT görevlisi köstebekleri ile Süleymaniye’de bir görüşme ayarlamaya karar verdi.





Kürt gazeteci ve bölge tecrübesi ile bilinen Fazel Hawramy’nin Al Monitor’da yazdığı habere göre, PKK, MİT ajanlarına tuzak kurdu ve sonra da rehin aldı.





Hawramy’nin Ağustos ayının başlarında Bayık’ın koruması MİT görevlilerine Bayık’ın tedavi amaçlı Süleymaniye’ye gideceğini bildirdi. Bayık’ın öldürülmesi veya ele geçirilmesi Erdoğan için çok önemli bir istihbari başarı olacaktı. Fakat son anda Bayık’ın koruması Süleymaniye’nin PUK tarafından sıkı bir şekilde izlendiği için görüşmenin Kandil Dağı ve Süleymaniye arasında yer alan Dukan adlı bölgede yapılmasını talep etti. Gölü ile meşhur Dukan özellikle Arap ve Kürtler tarafından yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Bu anlamda bölge casusluk operasyonları için çok elverişli bölge konumda bulunuyor.





3 Ağustos’ta bölgeye giden ve 2 MİT ajanının yanlarındaki Kürt refakatçiler ile bir yazlıkta bulunduğunu öğrenen bir grup PKK'lı video kaydına aldıkları bir operasyon ile MİT görevlilerini yakaladılar ve Kandil Dağı’na kaçırdılar. Kandil Dağı yolu PUK (Kürdistan Yurtseverler Birliği) tarafından kontrol edilen kontrol noktaları ile çevrili olmasına rağmen PKK’lılar MİT görevlilerini geçirerek Kandil’e ulaştılar.





PKK vakit kaybetmeden 2 MİT görevlisinin sorgusuna başladı. PKK’nın yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan eski bir resmî görevlinin aktardığına göre söz konusu sorgu ve bilgi alma işlemi en az 3 ay sürebilecek. Bununla birlikte, Erdoğan ve Fidan söz konusu MİT operasyonu hakkında hiçbir bilgi vermediği PUK yetkilileri ile MİT ajanlarının serbest bırakılması için müdahale etmesi için temaslarda bulundu. En az iki defa MİT görevlilerinin serbest bırakılması için girişimlerde bulunan PUK’un talebi PKK tarafından kabul edilmedi.

23 Ağustos’ta Erbil’e giden Dışişleri Çavuşoğlu PUK yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ama söz konusu görüşmeden bir sonuç alınamadığı anlaşılıyor. MİT olayı ile Al-Monitor’e konuşan iki farklı kaynağın aktardığına göre Ankara Tahran’ın kendisi adına olaya müdahale etmesini istemiş ancak PKK ile görüşme gerçekleştiren Tahran da bir netice alamamış.





Çavuşoğlu’nun Erbil ziyaretinin hemen ertesi günü Ankara, PUK temsilcisi Bahroz Galili’yi sınır dışı etme kararı aldı. Süleymaniye havalimanına indikten hemen sonra açıklamada bulunan Galili, PKK’nın istediği gibi hareket edemeyeceğini KRG(Kürdistan Bölge Yönetimi)’nin egemenliğine saygı duyması gerektiğini ifade etti.





Bayık’ın da aralarında bulunduğu PKK’nın üst düzey yetkilileri Galili’nin sınır dışı edilmesine karşı cevap verilmesi gerektiğini söylerken PKK’nın MİT'çilerin görüntülerini yayımlaması durumunda Erdoğan, Türk tarihinin en utanç verici istihbarat başarısızlığının altına imza atmış olacak.





Washington Hattı