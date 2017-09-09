Samanyolu Haber /Dünya / ABD tarihinin en büyük tahliyesi /09 Eylül 2017 14:36

ABD tarihinin en büyük tahliyesi

Karayipler'de en az 26 kişinin ölümüne yol açan Irma kasırgası, bugün Küba'ya ulaştı. 5'inci kategori gücünde ilerleyen Irma'nın yarın da ABD'nin Florida eyaletini vurması bekleniyor. Eyalette, 5 milyon 600 bin kişiden evlerini terk etmesi istendi.

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Kayıtlara ‘en büyük Atlas Okyanusu kasırgası’ olarak geçen Irma, yoluna devam ediyor. Karayipler’de geçtiği adaları yerle bir eden ve en az 26 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Irma kasırgası, Küba’nın kuzey kıyılarına da 5’inci kategori gücünde ulaştı. Küba’da da büyük hasar bekleniyor. Irma’nın ABD’de ilk vuracağı yer olan Florida’da ise yetkililer tarihin en büyük tahliye operasyonuna hazırlanıyor.

TARİHİ TAHLİYE

Eyalette 5 milyon 600 bin kişiden evlerini terk etmesi istendi. Bu rakam, ABD’nin en yoğun nüfuslu dördüncü eyaleti olan Florida’da toplam nüfusunun yüzde 25’inden fazlasına denk geliyor. Söz konusu operasyonun, ABD tarihindeki en büyük tahliyelerden biri olacağı belirtiliyor.

TRUMP’IN EVİ DE TAHLİYE EDİLDİ

Florida Valisi Rick Scott, “Zamanımız daralıyor. Eğer tahliye bölgelerinde yaşıyorsanız şu an oradan çıkmanız gerekiyor. Bu, eyaletimizin hiç görmediği türden felaket getirecek bir kasırga” dedi. ABD Başkanı Donald Trump da, bir video mesaj yayınlayarak Irma’nın ‘tarihi boyutta yıkıcı bir potansiyeli olduğunu’ söyledi. Trump’ın Florida’da tatillerini geçirdiği Mar-a-Lago’daki evi de tahliye edildi. Eyalette trafiğin şimdiden sıkıştığı, benzin sıkıntısı baş gösterdiği haberleri geliyor.

ABD, 1851’den bu yana sadece üç defa 5’inci Kategori gücünde kasırgaya maruz kaldı. Irma’nın, en son 1992’de meydana gelen 5’inci kategori Andrew kasırgasından daha güçlü olduğu belirtildi.
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