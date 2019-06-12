Samanyolu Haber /Gündem / Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı /12 Haziran 2019 11:07

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

İzlanda Keflavik Havalimanı’nda Emre Belözoğlu'na fırça uzatarak krize neden olan Belçikalı taraftar Türkiye forması giyerek özür diledi.

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2020 Elemeleri’nde oynayacağı İzlanda maçı öncesi Keflavik Havalimanı'nda kaptan Emre Belözoğlu’na fırça uzatan ve krize neden olan 26 yaşındaki Belçikalı Corentin Siamang, ülkesinde Türklerle bir araya geldi.
İzlanda ile oynanacak maç öncesi toplanan Türk taraftarlarla buluşan Corentin Siamang, Türkiye forması giyerek bir video çekti.

Türk taraftarlardan özür dileyen Corentin Siamang maksadının aşağılamak veya ırkçılık olmadığını, sadece şaka yapmak istediğini söyledi. Türkiye forması giyerek Türk taraftarlarla birlikte bir video çeken Siamang, özür dileyerek Türkiye’ye sevgilerini gönderdiğini ifade etti.

?Daha önce Facebook hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Belçikalı, İzlanda’ya gezmek ve koşmak için gittiğini, havalimanında ülkesine dönerken Milli Takım’la karşılaştığını ve sadece eğlence olarak bu hareketi yaptığını açıklamıştı.
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