ABD'den Türkiye'ye İran ve Rusya uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Washington’daki bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, Türkiye’ye İran ve Rusya’yla yakınlaşması konusunda uyarıda bulundu.







Wilson Center’de “ABD ve Avrupa: Batı İttifaklarını Güçlendirmek” başlıklı konuşmasında Tillerson, Türkiye’yi NATO müttefiklerinin ortak savunmasına öncelik vermeye çağırdı.





AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNE TAM BAĞLILIK





Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Tillerson, “NATO müttefiki olarak Türkiye’den, NATO müttefiklerinin ortak savunmasına öncelik vermesini istiyoruz. İran ve Rusya, Türk halkına, Batı ülkeleri camiasına üye olmanın sağladığı ekonomik ve siyasi faydaları sunamaz” diye konuştu.





Konuşmasında Tillerson, Avrupa’ya, Amerika’nın, başta Rusya’dan gelen tehditlerle mücadele olmak üzere Avrupa’nın güvenliğine tam bağlılık gösterdiği yönünde güvence verdi.





Gelecek hafta bazı Avrupa başkentlerini kapsayan ziyareti öncesinde konuşan Tillerson, Avrupalı bir müttefikinin herhangi bir saldırıya uğraması durumunda NATO’nun 5’inci maddesi uyarınca Amerika’nın buna ilk yanıt verecek ülke olacağını belirtti.





"BU TÜR DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ"







Tillerson, “Avrupa’ya güvenlik ilişkilerimiz demir gibi sağlam” ifadesini kullandı.





ABD Dışişleri Bakanı, “müttefikliklerin, mensupları yükümlülüklerini yerine getiremediği ya da bu konuda isteksiz olduğu takdirde bir anlam taşımadığını” kaydetti.





Konuşmasında Rusya’yı da ağır ifadelerle eleştiren Tillerson, bu ülkenin özellikle Gürcistan ve Ukrayna’daki askeri adımlarını ve Avrupa’nın seçimleri ve siyasetine müdahalelerini hedef aldı. Tillerson, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ve uluslararası toplumun sorumlu bir üyesinin bu şekilde davranamayacağını söyledi.