Samanyolu Haber /Spor / Pique'den Trabzonspor paylaşımı /20 Temmuz 2019 18:52

Pique'den Trabzonspor paylaşımı

Barcelona'nın dünyaca ünlü İspanyol savunmacısı Gerard Pique, Trabzonspor'un yeni sezon formasını tanıttığı videoyu paylaştı. Bordo-mavili ekip de Pique'nin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı.

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Bordo Mavililerin özel hazırladığı ve çok beğeni toplayan yeni forma tanıtım videosunun etkileri dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique her kesimden alkış alan gri forma tanıtım videosunu resmi twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.



Twitter hesabını yaklaşık 20 milyon kişinin takip ettiği Pique yaptığı paylaşımla birlikte alkış emojisi de kullandı, tweet yarım saatten kısa süre içerisinde binlerce takipçi tarafından beğenildi.



Göztepe forması giyen Andre Castro ise Pique'nin bu paylaşımının altına, "Türkiye'de futbol seviliyor. Ve tanıtımdaki futbolcu Abdülkadir, Türkiye'nin Messi'si. Barcelona onu izlemeli" yorumunu düştü.

Pique'nin bu paylaşımına Trabzonspor da kayıtsız kalmadı. Bordo mavili ekip, İspanyol yıldıza "Teşekkürler Pique, sana ve güzel ailene gri formamızı göndereceğiz. Bordo mavi Trabzonspor'dan bordo mavi Barcelona'ya selamlar" mesajı gönderdi.


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