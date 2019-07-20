Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da halk protesto için sokaklarda /20 Temmuz 2019 18:40

Almanya'da halk protesto için sokaklarda

Almanya'nın Kassel şehrinde aşırı sağcıların eylem düzenleyeceği haberi üzerine yaklaşık 8 bin kişi protesto için sokağa çıktı. Aşırı sağcılar eyleme gelmedi.

SHABER3.COM

"Medyanın Walter Lübcke cinayetini sağ hareketleri radikal olarak göstermek üzere kullandığını" savunan Sağ Parti’nin Almanya’nın Kassel kentinde Cumartesi günü yaptığı eylem çağrısına katılım olmadı.

Kentte aşırı sağcıların eylem düzenleyeceği haberi üzerine yaklaşık 8 bin kişi protesto için sokağa çıktı. Emniyet yetkilileri, Sağ Parti'nin (Die Rechte) eylemine 500 kişilik katılım beklendiğini ancak saat 12:00'de düzenlenmesi beklenen eyleme herhangi bir katılım gerçekleşmediğini açıkladı.



Kassel Valiliğinin Sağ Parti'nin eyleminin yasaklanması için Hessen Eyalet İdare Mahkemesi’ne yapmış olduğu başvuru reddedilmişti.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Sağ Parti'nin eylem düzenleme kararına tepki gösterdi. Vali Lübcke cinayetinin sadece birkaç hafta önce işlendiği bir ortamda Sağ Parti'nin eylem düzenlemesini eleştiren Lambrecht, "Nefreti körükleyen bu insanların Kassel sokaklarında yürüyüş düzenleyecek olması çirkin ve ikiyüzlü" ifadesini kullandı.

Almanya'da 2 Haziran'da öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke soruşturmasının şüphelisi Stephan E.'nin aşırı sağcı çevrelerle bağlantısı olduğu iddia ediliyor. E. cinayeti işlediğini itiraf etmiş ancak tek başına hareket ettiği yönünde ifade vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da halk protesto için sokaklarda Sonraki Haber >>

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:34:11