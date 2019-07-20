Samanyolu Haber /Spor / Sözleşmesini feshetmek isteyen futbolcu darp edildi /20 Temmuz 2019 19:50

Sözleşmesini feshetmek isteyen futbolcu darp edildi

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Fethiyespor'un oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, sözleşmesini feshetmek için gittiği kulüp binasında darp edildi.

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Fethiyespor'un oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, sözleşme fesih görüşmelerinde darp edildi.

'225 BİN LİRA ALACAĞI VARDI AMA'

Fethiyespor’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Halil İbrahim adlı futbolcu, kulüpten 225 bin TL alacağı olduğunu ve İkinci Başkan İsmail Öztürk’le yaptığı görüşme sonrası 70 bin TL karşılığında sözleşme feshi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Mukavelesini sonlandırmak için gittiği Fethiye İlçe Stadı’ndaki kulüp binasında yanında koruması bulunan bir kadın personelin kendisine incelemesi için fesihname verdiğini belirten Halil İbrahim, fesihnamenin fotoğrafını çekip avukatına gönderdiğini dile getirdi.

Daha sonra vedalaşmak üzere teknik direktör Mustafa Ceviz’in odasına götürüldüğünü belirten futbolcu, “Bana bu fesihnameyi imzalamamı söylediler, ben de imzalamadım. Beni orada darp ederek zorla bana imza attırdılar, şikayetçiyim” dedi. Tutanakta; odada kamera kayıtlarının olmadığı, koridorda ise kamera görüntülerinin bulunduğu, ancak görevlinin olmaması nedeniyle görüntülerin temin edilemediği belirtildi. Darp raporunda Halil İbrahim Pekşen’in sol boyun ve omuz bölgesinde hassasiyet meydana geldiği tespit edildi.
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