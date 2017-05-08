Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, "Organik Ebeveynlik" konusunda bir konferans verdi. Hızla büyüyen dünyanın yine hızlı yaşam getirilerinden olan yeni nesilÿ beslenme koşullarını eleştiren Yrd. Doç. Dr. Dizdar, "Tavuk yemeyin, çocuklarınıza da yedirmeyin. Raf ömrü uzatılan yeni nesil beslenmeler içinde 40 günlük piliçleri tavuk edası ile piyasaya sunanlar piliç diyerek civcivleri yediriyorlar, caiz midir? Bir tavuk normal şartlarda 1 saat 40 dakika gibi bir zaman diliminde pişmesi gerekiyorken 20 dakika içinde sofraya servis edilir hale getirildi. Yemeyin ve yedirmeyin" dedi.





Hazır yoğurt ve süt gibi ürünlerin de tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Dizdar, "Paket ile hayatımıza sokulan çorba, yoğurt ve süt gibi ürünlerin kesinlikle tüketmeyin" diye konuştu.