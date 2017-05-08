Samanyolu Haber /Dünya / Merkel, Schulz’a karşı ikinci zaferini kazandı /08 Mayıs 2017 10:56

Merkel, Schulz’a karşı ikinci zaferini kazandı

Almanya’da bu yılın ikinci seçimi dün Schleswig Holstein Eyaleti’nde yapıldı. Eyalet meclisi üyelerini belirlemek amacıyla yapılan seçimlerde, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi CDU, en çok oyu alan parti oldu.

Merkel, Schulz’a karşı ikinci zaferini kazandı

CDU sandıktan birinci çıkarken, Martin Schulz’un lideri olduğu Sosyal SPD ikinci oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre CDU oyların yüzde 32’sini, SPD yüzde 27.2’sini aldı. Üçüncü olan Yeşiller’in oy oranı ise yüzde 12.9 oldu. Bu oy oranlarıyla 69 sandalyeli Schleswig Holstein Eyalet Meclisine CDU 25, SPD 21, Yeşiller 10 milletvekili gönderecek. FDP, yüzde 11.5 oy oranıyla 9 milletvekili, İslam ve yabancı karşıtı parti AfD ise seçim barajını 5.9 oy oranıyla aştı ve 5 milletvekili kazandı. Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) de meclisteki üç sandalyeyi almayı başardı. Sol Parti, yüzde 3.08 ile barajın altında kaldı.

Başbakan Merkel, Schleswig Holstein seçimleriyle, 24 Eylül genel seçimlerde kendisine rakip olacak Schulz’a karşı ikinci zaferini kazanmış oldu. Mart sonunda yapılan Saarland Eyalet Meclis seçimleri de CDU’nun zaferiyle sonuçlanmıştı.

İLK KEZ OY KULLANDILAR

Schulz, Saarland seçimleri sonrası alınan sonucu futbol kavramıyla yorumlamış, “Durum 1- 0 oldu” demişti. Schelwig Holstein’da da kaybeden Schulz, böylece Merkel karşısında 2-0 yenik duruma düşmüş oldu. Bu arada 69 sandalyeli Schleswig Holstein Meclisi seçimlerinde ilk kez 16 ve 17 yaşındaki seçmenler de oy kullandı.
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