Samanyolu Haber /Gündem / Yeni parti için düğmeye bastılar /08 Mayıs 2017 10:35

Yeni parti için düğmeye bastılar

MHP’den ihraç edilen ve referandum sürecinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten Meral Akşener’in görüştüğü MHP’liler, kurulacak olası bir yeni parti için ‘elini çabuk tutması’ önerisinde bulundu.

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 Saadet Partisi ve Demokrat Parti’ye nezaket ziyaretinde bulunan Akşener, MHP’nin olağanüstü kurultay sürecinde kendisini destekleyen Ankara ve İstanbul’daki partililerle bir araya geldi.

MHP’de şansı kalmadığını düşünenler destek verecek’

“Yeni parti kurup, yola devam edelim” diyenlerin büyük bir çoğunluğunu en başından bu yana Akşener’i destekleyen partililerin oluşturduğu konuşulurken, CHP’deki kurultay talepleri sonucu partide olabilecek bir yarılma sonrasında, Türkiye’de, ‘yeni bir partinin kurulmasının elzem’ olduğu fikri hakim.

Akşener ve ekibinin MHP içinde siyaset yapma şansının kalmadığını aktaran MHP’li kaynaklar, Akşener’in tüm sağ seçmeni kapsayacak yeni bir merkez parti kurması durumunda ülkücü tabandan ne kadar destek göreceğinin de tartışılmalı olduğunu söyledi.

MHP’de siyaset şansı kalmadığını düşünen partililerin kurulacak yeni partide Akşener’e destek vereceği ifade ediliyor.

“Her koşulda MHP’den başka bir yerde olmak istemeyen bir tabanın varlığının ise kurulacak yeni bir partiye sıcak bakmayacağı” yorumu da yapılırken, bu nedenle özellikle ekimden önce kurulacak yeni bir partinin ‘ölü doğum olabileceği’ görüşü de mevcut.

20 Haziran beklenebilir

Akşener’in 19 Haziran 2016’da, Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleştirilen olağanüstü kurultayın, MHP’nin açtığı yürütmesinin durdurulması yönündeki davanın 20 Haziran’da görülecek duruşmasını beklemesi gerektiği de belirtiliyor. Akşener’in de bu nedenle “Yola MHP genel başkan adaylığı ile çıktık” diyerek, 20 Haziran’a dek bekleyeceği konuşuluyor.
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