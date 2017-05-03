Pideci hakimle lahmacuncu başkomiser

Pideci hakimle lahmacuncu komiser...







17 Aralık operasyonu yapılmış ortalık toz dumandı.







Ayakkabı kutuları, çelik kasalar, saatler, Rezalar, bakanlar, bakan çocukları...





Bilal'le babasının telefonda kısık sesle fısıldayarak sıfırlamaları...





Türkiye nefesini tutmuş dünyanın en ünlü senaristlerine ilham kaynağı olabilecek asrın en büyük yolsuzluk operasyonunu izliyordu.





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Bir haber düştü o günlerde Havuz Medyası'na:







Lahmacuncu başkomiser...















Dönemin AKP'li Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın ofisinde yapılan arama yapılıyordu.







Polisler bir bakan çocuğunu yolsuzluk yaparkan suç üstü yakalamışlardı.





Başkomiser Recep Can bacak bacak üstüne atmış elinde tesbih oturuyordu.





Yüzündeki ifade hırsızlar için huzursuz ediciydi.





Belli ki yaptığı işten emindi.





Peki suç muydu öyle oturması?





Elbette değildi.





Ama bir de üste kendi kazandığı helal parayla lahmacun söylemişti.





İşte o lahmacun başkomiserin sonu oldu!





Dönemin Başbakanı şimdinin Cumhurbaşkanı Erdoğan miting meydanlarında yolsuzluk yaparken yakalanan, kendisini istifaya davet eden bakan Bayraktar ve oğlunu değil, başkomiseri hedef aldı:





“Şu hale bakın. Yürütmenin mensubu bir eve baskın yapacak. Baskın yaptığı evde bacak bacak üstüne atacak, eline tespihi alacak külhanbeyi gibi. Bir de yemek ısmarlayacak bu nasıl bir iş. Bunu yapan yargı mensubunu seyir mi edeceğiz. Gereği neyse bunu yaparız”





Yaptı da...





Başkomiser 17 Aralık sonrası önce sürüldü, ardından tutuklandı.





Durup dururken niye anlatıyorum bütün bunları?







Rüşvetçi hakimle ilgili haberleri görmüşsünüzdür.













Hani şu Cemaat operasyonu kapsamında gözaltına alınan iş adamlarından 50 bin dolar rüşvet alırken suç üstü yakalanan hakim Hasan Akdemir'i.





15 Temmuz sonrası 60 hakim ve savcıyı tutuklamış, Pinhan Restoran'ın isminden terör örgütü icad etmiş, Erdoğan'ın diplomasına (olmayan) erişim yasağı getirmiş AKP'nin yargıdaki prenslerinden biriydi Akdemir.





İşte o Akdemir'in rüşvet tahsilatı yapmak için gittiği ofiste çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.





Bir sehpanın başına çöreklenmiş ürkek bakışlarla pidesini yiyen rüşvetçi bir hakim...





Masanın üzerinde de paralar...





Pide bitti, çaylar içildi ve işadamı 50 bin doları hakime teslim etti.





Hakim Akdemir o fotoğraftan bir kaç dakika sonra parayı alıp iş adamının ofisinden çıktı ve karşısında İstanbul Anadolu Yakası Başsavcı Vekili ile organize şube polislerini gördü.





Pideci hakimin tutuklanması bazı Havuz gazete ve televizyonlarında haber bilme olmadı.





Erdoğan da pideci hakimle ilgili tek kelime etmedi.





Şimdi ikisi de tutuklu.





Pideci hakim lahmacuncu başkomiserden önce tahliye olursa şaşırmayın...





Fatih Akalan



