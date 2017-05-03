Samanyolu Haber /Gündem / Yüzlerce Sosyal Medya hesabı engellendi /03 Mayıs 2017 02:11

Yüzlerce Sosyal Medya hesabı engellendi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oy kararının protesto edildiği eylemler hakkında paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları ve internet sitelerine erişim engellendi.

SHABER3.COM



Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çok sayıda sosyal medya hesabı, bazı hesaplardan yapılan paylaşımları ve internet adreslerine erişim engeli geldi.

Birgün gazetesinin haberine göre, mahkeme tarafından 'Terörü öven, şiddete ve suça teşvik eden kamu düzeninin ve milli güvenliği tehdit eden, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine bağlı olarak içeriğin çıkarılmasına/erişimin engellenmesine dair tedbir kararı, 5651 sayılı kanunun 8/A maddesinin 2. fıkrası uyarınca onaylanmasına karar verilmiştir' cümleleriyle alınan karar, 40 Twitter, 2 Facebook, 4 internet sitesi ve çok sayıdaki Twitter paylaşımının kaldırılmasını içeriyor.

YSK KARARINI PROTESTO GÖSTERİLERİNİ PAYLAŞANLAR ENGELLENDİ

16 nisan anayasa değişikliği referandumunda YSK'nin mühürsüz oyların kabulüne ilişkin aldığı kararın protesto edildiği eylemler hakkında yapılan paylaşımlara da mahkeme tarafından erişim engeli geldi.
<< Önceki Haber Yüzlerce Sosyal Medya hesabı engellendi Sonraki Haber >>

Malezya’da ikinci kaçırılma olayı

Malezya’da ikinci kaçırılma olayı

Trump soruya kızıp röportajı yarıda bıraktı

Trump soruya kızıp röportajı yarıda bıraktı

Belçikalı siyasetçi 1 Mayıs'ta bıçaklandı.

Belçikalı siyasetçi 1 Mayıs'ta bıçaklandı.

Türbülansa giren uçak böyle dağıldı

Türbülansa giren uçak böyle dağıldı

30 metreden füze gönderdi ve kaleciyi çaresiz bıraktı

30 metreden füze gönderdi ve kaleciyi çaresiz bıraktı

Yıldırımın çarpma anı böyle görüntülendi

Yıldırımın çarpma anı böyle görüntülendi

Bina bir anda patlatılınca olan oldu...

Bina bir anda patlatılınca olan oldu...

Afrika'da zirai sulama sorununu Hizmet Okulu öğrencileri çözecek

Afrika'da zirai sulama sorununu Hizmet Okulu öğrencileri çözecek

Bamteli: ÜFLEMEKLE SÖNMEZ, SÖNDÜRÜLEMEZ!

Bamteli: ÜFLEMEKLE SÖNMEZ, SÖNDÜRÜLEMEZ!

KHK ile kapatılan kurum, insanlar içerideyken üstlerine mühürlendi

KHK ile kapatılan kurum, insanlar içerideyken üstlerine mühürlendi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:39:02