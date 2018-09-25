Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatları son dört yılın zirvesinde /25 Eylül 2018 10:42

Petrol fiyatları son dört yılın zirvesinde

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 81,59 dolara çıkarak son 4 yılın zirve seviyesini gördü.

SHABER3.COM

Dün 78,67 dolardan güne başlayan ve gün içinde 81,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bugün 81,28 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,38'lik artışla 81,59 dolardan işlem görmeye başladı. Böylece Brent petrolün varil fiyatı 24 Kasım 2014 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. 

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,36 dolardan alıcı buldu.

Pazar günü Cezayir'de düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında OPEC üyeleri ve Rusya'nın, ABD'nin üretim artışı talebini kesin bir dille reddetmesi üzerine petrol fiyatları 81 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. En son Kasım 2014'te 80 doların üzerini test eden fiyatlar, yaklaşık 4 yıldır bu seviyenin altında seyrediyordu.

Öte yandan uzmanlar, ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle piyasada oluşacak arz sıkıntısının karşılanamayacağı endişesinin de fiyatlardaki yükselişi desteklediğini belirtti.

Brent petrolde, teknik olarak 80,92 ile 81,10 dolar aralığının direnç, 80,56 ile 80,74 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Petrol fiyatları son dört yılın zirvesinde Sonraki Haber >>

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Uçak havada böyle savruldu

Uçak havada böyle savruldu

İran'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İran'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Herşey çok güzel diyen kadını Ti'ye aldı: Çomarkopterde hepsi var

Herşey çok güzel diyen kadını Ti'ye aldı: Çomarkopterde hepsi var

Çektirdikleriniz şeyleri gözünüzde çok büyüterek, nöronlarınızı kirletmeyin!..

Çektirdikleriniz şeyleri gözünüzde çok büyüterek, nöronlarınızı kirletmeyin!..

Sele kapılan kamyonun zor anları

Sele kapılan kamyonun zor anları

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:19