Samanyolu Haber /Ekonomi / Herkesin çok para kazanıyor dediği tekstil ihracatçısı da dertli: Ya dolar inerse? /25 Eylül 2018 10:40

Herkesin çok para kazanıyor dediği tekstil ihracatçısı da dertli: Ya dolar inerse?

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, döviz kuruna bağlı maliyet artışının üreticiyi zorladığını söyledi, “Balayı sadece üç ay sürdü” deyip ekonomideki iniş çıkışlardan huzursuz olduklarını belirtti

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Ekonomide yüksek döviz-yüksek faiz sarmalıyla birlikte derinleşen krizden en çok etkilenen sektörlerden biri de Türkiye’nin ihracatta dünyanın en büyük beşinci ülkesi olduğu tekstil-giyim oldu.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, krizin sektörlerine etkisini Dünya gazetesine anlattı. Maliyet artışının üreticiyi zorladığını çünkü alıcının fiyatları yakından takip ettiğini söyleyen Karasu şöyle devam etti:

''Size bir örnek vereyim. Tekstil hammaddesi Türkiye’de üretiliyor. Hammadde fiyatında döviz bazında hiçbir düşüş yok. Somun, cıvata hep dolar ve avroyla satılmaya başladı. Fason üretim yapanlar fiyatları iki katına çıkardı. “Sen ihracattan kazanıyorsun, biz de kazanalım” diyor ya da “Ben ne fiyat koyacağımı şaşırdım, önümü göremiyorum” diyor. Biz bu ortamdayken Avrupalı müşterimizden mesaj alıyoruz; üç ay önce sattığı ürünün tekrar siparişinde parça başına otomatik olarak 1 avro kesinti yaptığını söylüyor. Açıklama olarak Türkiye’deki devalüasyonu gösteriyor.''

“Balayı sadece üç ay sürdü” diyerek sözlerine devam eden Karasu, kurun tekrardan farklı bir seviyeye inmesinden korktuklarını, öyle bir durumda ciddi zararlar içine gireceklerini söyledi, “Ekonomi için bu iniş ve çıkışlar bir zehirdir. Hiç huzurlu değiliz” diye konuştu.
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