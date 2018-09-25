Alkollü aracıyla üç kişi öldüren Emrah Serbes de, fuhuş ve uyuşturucudan içeri giren de çıkacak

MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu af teklifinde detaylar belli olurken affın bu haliyle çıkmasının getirecekleri tartışılıyor.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, ceza indirimlerinden alkollü kullandığı aracıyla üç kişilik ailenin içinde bulunduğu araca çarparak ölümlerine neden olan yazar Emrah Serbes de faydalanacak.



‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan aldığı 13 yıl 4 ay hapis cezasının infaz yasasına göre üçte ikisini (8 yıl) cezaevinde geçirmesi beklenen Emrah Serbes 1yıldır cezaevinde.

Serbes, 7 yıl sonra cezaevinden çıkacaktı. Ancak teklif yasalaşırsa Serbes'in 7 yıllık cezasından 5 yıl indirime gidilecek. Cezası 2 yıla düşecek olan Serbes, yine aynı kanun teklifindeki "mahkumlar cezasının son 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirir" hükmü nedeniyle 1 yıl daha cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilecek.

Yine kanun teklifi ile uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca da cezaevine girmekten kurtulacak. Aynı davada 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan şarkıcı Cenk Eren de infaz yasasına göre cezasının yatarı 4 yıl 2 ay olduğu için bu teklifin kabul edilmesi halinde cezaevine girmeyecek. Teklifte cezasından indirim alabilecek suçlular kapsamında uyuşturucu ticaretiyle uğraşan 50 bin 386 bulunuyor. MHP, indirimden yararlanacakların çocuk yaştaki ‘torbacı' denilen kişiler olduğunu ve onların sorunlarına dikkat çekmek için teklife dahil edildiğini savunuyor.

ÇAKICI TAHLİYE OLACAK

Uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı'nın da teklifin yasalaşması halinde yattığı süre göz önüne alındığında cezaevinden çıkması bekleniyor. Kasten adam öldürme ya da cinayete azmettirme suçu bulunmayan Çakıcı, 3 farklı tehdit suçundan toplamda 57 ay hapse çarptırıldı. Teklifi meclise sunan MHP'li Yıldız bu kanun teklifin Alaattin Çakıcı'yı nasıl etkileyeceği şeklindeki soruya ise, ‘magazinleştirmeyelim' tepkisini gösterdi. Yıldız, "Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz için kanun çıkmaz. Teklif kapsamında ise elbette bunlar da yararlanır" dedi.

FUHUŞ SUÇUNDAN YATAN ÇIKACAK

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da, MHP'nin dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduğu af teklifi tasarısında Türk Ceza Kanunu’nun fuhuşu düzenleyen 227’nci maddesinin kapsam dışı bırakılmadığını söyledi. Sarıkaya, "Bu maddeden ceza alanların 5 yıllık indirimden yararlanmalarının önü açılmış" dedi.





Muharrem Sarıkaya, "Bin yıl ceza da alsa yatacağı süre 7 yıl" başlığıyla yayımlanan yazısında "MHP'nin, kendi deyimiyle 'infaz süresinde indirim' öngören özel af kanunu eğer yasalaşırsa bin yıl ceza alan bir kişi 7 yılda hapisten çıkar… Eğer daha önce bu kadar süre yatmışlığı varsa anında serbest kalır" ifadesini kullandı.







"Diyelim ki bir kişi farklı suçlardan toplamda bin yıl ceza aldı, bu kişinin infaza tabi ceza süresi 28 yılı geçemez.

Buna geçen yıl Ağustos ayında KHK ile yapılan düzenleme ile infaz süresinin üçte ikiden, yarıya düşüren uygulama eklendiğinde yatacağı süre 14 yıla düşer" diyen Sarıkaya, sözlerine İki yılı da denetimli serbestlik olduğu için 12 yıla iner. MHP teklifi yasalaşırsa bu durumda bir defaya mahsus 5 yıl da oradan indirileceği için yatacağı süre 7 yıldan bir gün fazla olmaz" diye devam etti.





Sarıkaya, şunları kaydetti:





— Bu işin bir yanı, bir başka dikkat çeken yönü ise teklifin amacına yönelik hedefi ile getirilen düzenlemenin örtüşmemesi. En dikkat çekici örneği de TCK'nın fuhuşu düzenleyen 227'nci maddesinin hükümleri… Maddenin birinci fıkrası, son dönem sıklıkla rastlanan çocukları fuhuşa teşviki düzenler ve şu hükmü taşır: 'Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır'.





— Diğer bentleri de kadına karşı cebir, tehdit, hile ya da çaresizliğinden yararlanarak fuhuşa sevk etmesine yönelik eylemlere getirilen cezayı belirler. Yakın geçmişte en acı örneklerine rastladığımız gibi bu suç eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen vasi, öğretmen, üst kamu görevlisi tarafından yapılırsa cezası arttırır. MHP'nin teklifinde bu hüküm kapsam dışı bırakılmamış, bu maddeden ceza alanların 5 yıllık indirimden yararlanmalarının önü açılmış."